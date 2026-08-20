Manuel Umana: el salvadoreño detenido por el ICE y que operó un barco donde murió una mujer y su bebé

Este jueves, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Manuel Hernández Umana, un hombre originario de El Salvador que operaba un barco que, el pasado 8 de agosto, volcó y causó la muerte de una mujer y su bebé de cinco meses.

Un comunicado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional indicó que Umana, de 46 años, admitió haber ingresado de manera irregular a Estados Unidos en el 2007, luego de convencer a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de que era ciudadano estadounidense.

Desde ese momento, Umana vivía en el estado de Nueva Jersey.

Umana es señalado por dos cargos, uno de ellos por mala conducta y negligencia, que habrían causado la muerte de la mujer y su hija en el barco que operaba.

De acuerdo con las autoridades, el barco naufragó cerca de Liberty Island, Nueva York, y las víctimas fueron identificadas como Sara Sánchez, de 27 años, y su hija de cinco meses, Antonella García.

NEW: The captain accused of operating an illegal charter boat that capsized in New York Harbor, killing a 27-year-old mother and her baby, is an illegal immigrant and is now in custody.



Authorities say Manuel Ernesto Hernandez-Umana does not have a captain's license and is… pic.twitter.com/zaSgnilyLH — Fox News (@FoxNews) August 20, 2026

Las investigaciones preliminares apuntan a que el barco se encontraba sobrecargado y que la bebé de cinco meses no llevaba chaleco salvavidas.

"Una vez que comparezca ante la justicia por sus crímenes, nos aseguraremos de que sea expulsado rápidamente de nuestro país", indicó en el comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

ICE has detained Manuel Ernesto Hernandez-Umana, the operator charged in the deadly New York Harbor boat capsizing that killed 27-year-old Sarah Sanchez and her 5-month-old daughter, Antonella Garcia. The Department of Homeland Security says Hernandez-Umana entered the U.S.… pic.twitter.com/NeOQO63NhJ — Eyewitness News (@ABC7NY) August 20, 2026

El salvadoreño estaba en libertad bajo fianza, pero, tras la investigación de la Guardia Costera, que reveló que no tenía estatus legal para permanecer en el país, ICE lo arrestó en la víspera.

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