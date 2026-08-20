Internacional
Manuel Umana: el salvadoreño detenido por el ICE y que operó un barco donde murió una mujer y su bebé
Un salvadoreño fue detenido por el ICE y es señalado de operar un barco que, el pasado 8 de agosto, volcó en Nueva York y causó la muerte de una mujer y su bebé.
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amenaza con gas pimienta durante una protesta contra el trato a los detenidos en el centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, EE. UU., el 28 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este jueves, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Manuel Hernández Umana, un hombre originario de El Salvador que operaba un barco que, el pasado 8 de agosto, volcó y causó la muerte de una mujer y su bebé de cinco meses.
Un comunicado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional indicó que Umana, de 46 años, admitió haber ingresado de manera irregular a Estados Unidos en el 2007, luego de convencer a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de que era ciudadano estadounidense.
Desde ese momento, Umana vivía en el estado de Nueva Jersey.
Umana es señalado por dos cargos, uno de ellos por mala conducta y negligencia, que habrían causado la muerte de la mujer y su hija en el barco que operaba.
De acuerdo con las autoridades, el barco naufragó cerca de Liberty Island, Nueva York, y las víctimas fueron identificadas como Sara Sánchez, de 27 años, y su hija de cinco meses, Antonella García.
Las investigaciones preliminares apuntan a que el barco se encontraba sobrecargado y que la bebé de cinco meses no llevaba chaleco salvavidas.
"Una vez que comparezca ante la justicia por sus crímenes, nos aseguraremos de que sea expulsado rápidamente de nuestro país", indicó en el comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
El salvadoreño estaba en libertad bajo fianza, pero, tras la investigación de la Guardia Costera, que reveló que no tenía estatus legal para permanecer en el país, ICE lo arrestó en la víspera.
Lea también: ICE detiene en Texas al venezolano Oswaldo Pirela: Entrenador de los Padres de San Diego