“Cuerpos como moneda de cambio”: la realidad de los migrantes deportados de EE. UU. a “terceros países”

Un mapa de África del Departamento de Estado, con código de colores, de marzo de 2026, revisado por The Post, revela la amplitud de las ambiciones de la administración Trump: funcionarios estadounidenses habían realizado acercamientos a 49 países del continente y logrado acuerdos de deportación con 13. Se decía que otros nueve estaban en negociaciones, incluidos Togo, Guinea-Bissau y Gabón

Antiguos miembros del personal del Mecanismo de Reconciliación Pública (PRM, por sus siglas en inglés) afirmaron que el círculo de personas involucradas en las conversaciones es reducido y que los detalles se mantienen en secreto, especialmente en países autocráticos.

«Cuando se trata con autócratas, es una sola persona. Esto no son democracias», declaró el funcionario estadounidense en funciones, refiriéndose al reino de Eswatini, antes conocido como Suazilandia, una pequeña nación del sur de África gobernada por la última monarquía absoluta del continente.

Según los documentos, Estados Unidos ha enviado a 19 migrantes a Eswatini en virtud de un acuerdo que permite la deportación de hasta 150 personas a cambio de un pago directo de US$5,1 millones.

Un grupo de abogados de derechos humanos ha demandado al gobierno de Eswatini, alegando que el contrato eludió la aprobación parlamentaria y que a los deportados se les negó el debido proceso.

Tin Nguyen, abogado de inmigración que representa a hombres vietnamitas y laosianos deportados a Eswatini y Sudán del Sur, calificó el sistema como una forma de trata de personas, donde los migrantes son utilizados como moneda de cambio por países que buscan congraciarse con la administración Trump.

Algunos terceros países han buscado otras recompensas en un momento en que Estados Unidos también negocia acuerdos sobre financiación para la salud global y minerales críticos, e impone restricciones de visado a numerosos países.

"Se están utilizando cuerpos humanos como moneda de cambio para obtener concesiones del gobierno estadounidense", afirmó Nguyen.

Sin refugio seguro

A pesar del creciente número de acuerdos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) ha tenido dificultades para encontrar migrantes que cumplan con los requisitos, y los vuelos de deportación suelen ir con pocos pasajeros, según fuentes con conocimiento de la situación.

Los documentos muestran que la mayoría de las plazas de deportación disponibles en terceros países permanecen vacías.

Por ejemplo, solo tres migrantes han sido enviados a Palaos desde que EE. UU. acordó en diciembre pagar al país US$7,5 millones para que acogiera hasta 75 deportados, según documentos internos del Departamento de Estado y personas familiarizadas con el acuerdo.

Pero la administración ha seguido adelante. A finales de agosto, un vuelo de deportación estadounidense aterrizó en Liberia.

Seis ciudadanos de terceros países a bordo —cuatro hombres cubanos, un hombre brasileño y una mujer camerunesa— se negaron a bajar del avión, expresando su temor a correr peligro.

Según Meredyth Yoon, directora de litigios de Asian Americans Advancing Justice, organización que representa a algunos de los migrantes, se les dijo que serían devueltos a Estados Unidos.

En cambio, fueron desviados a Guinea Ecuatorial, el primer país con el que la Oficina de Remigración llegó a un acuerdo el verano pasado.

Allí, se unieron a decenas de ciudadanos de terceros países retenidos en el Hotel Bamy, un hotel en desuso en Malabo, propiedad del vicepresidente del país.

La situación en el hotel se ha vuelto cada vez más crítica, según Yoon y otros abogados de derechos humanos, quienes afirman que sus clientes han sido golpeados por guardias armados, se les ha negado comida y han recibido atención médica inadecuada.

En junio, este grupo de abogados presentó una denuncia ante el principal organismo de derechos humanos de la Unión Africana, acusando al gobierno de Trump de utilizar las deportaciones para eludir las leyes estadounidenses e internacionales que prohíben la devolución forzosa.

En lugar de brindar refugio seguro, la denuncia alega que Guinea Ecuatorial ha enviado por la fuerza a los migrantes de regreso a sus países de origen, donde corren un peligro potencial.

Los líderes de Guinea Ecuatorial negaron rotundamente las acusaciones de abuso cuando dos funcionarios de la PRM visitaron el país para supervisar el acuerdo de deportación, dos meses antes del vuelo desviado desde Liberia.

El viaje se organizó en respuesta a la creciente atención mediática sobre el trato que recibe el país por parte de los migrantes, según el funcionario estadounidense en funciones.

Sobre el terreno, los funcionarios estadounidenses recorrieron el aeropuerto, el hotel y las instalaciones médicas. Informaron que los migrantes se encontraban alojados en un edificio de 75 habitaciones descrito como un "hotel decente de 3 estrellas", según notas internas del Departamento de Estado sobre el viaje, consultadas por The Post.

Según las notas, cuando llega un vuelo de deportación del ICE, los deportados de Guinea Ecuatorial que viajan en el avión son separados de los ciudadanos de terceros países para grabar un "video de advertencia" que informa al público que "migrar ilegalmente a Estados Unidos no vale la pena".

Funcionarios de Guinea Ecuatorial informaron a la delegación estadounidense que el gobierno proporciona a cada migrante de terceros países un estipendio de US$1 mil y boletos de avión para que regresen voluntariamente a su país de origen o a otro país de su elección, excepto Brasil, debido a su proximidad a Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Simeón Oyono Esono Angüe, desestimó las denuncias de derechos humanos, calificándolas de provenientes de “enemigos y ONG” —organizaciones no gubernamentales— que buscan dañar la relación del país con Estados Unidos.

Afirmó que el gobierno “jamás obligaría a nadie a regresar”.

Abogados de derechos humanos denunciaron los hallazgos y afirmaron que la administración Trump no se ha comunicado con los migrantes ni con sus representantes sobre las condiciones en el Hotel Bamy.

Yoon declaró que cinco de sus clientes fueron “sacados a la fuerza de sus habitaciones, esposados ​​y estrangulados” por guardias en represalia por grabar con sus teléfonos celulares y hablar sobre las condiciones con periodistas.

A principios de septiembre, un breve video grabado por uno de los migrantes mostró a guardias del hotel apuntando con rifles a los detenidos, quienes tenían las manos en alto, durante un enfrentamiento caótico en el vestíbulo.

El trato que la administración Trump da a los migrantes “socava el sistema de refugiados en su conjunto a nivel mundial”, declaró Yoon en una entrevista.