Republicanos ignoran en gran medida los consejos de Trump para las elecciones de medio término

El presidente Donald Trump les dio a los republicanos lo que, según él, era una fórmula infalible para ganar las elecciones de medio término de este otoño: actuar como si Trump estuviera en la papeleta y prometer pagos de US$5 mil a cada ciudadano.

Una semana después de la convención republicana de medio término en la que Trump dio sus consejos, la mayoría de los candidatos republicanos al Congreso los están ignorando, según un análisis de The Washington Post de más de un millón de publicaciones de políticos en redes sociales.

Los candidatos republicanos se mantienen fieles a sus propios mensajes, no a los de Trump, mientras enfrentan un panorama político cada vez más difícil, marcado por los altos precios al consumidor, una guerra prolongada en Irán y un presidente cuyo índice de aprobación se ha mantenido persistentemente bajo, según muestra el análisis.

Trump había propuesto la inédita convención de medio término como una forma de movilizar a los simpatizantes del partido, quienes, según las encuestas, han mostrado poco entusiasmo por votar.

El análisis de The Post sugiere que, en su mayoría, los candidatos republicanos no han intentado aprovechar las directrices surgidas de la convención de dos días en Dallas.

Las menciones a Trump disminuyen

A principios de año, los políticos republicanos mencionaban a Trump o al movimiento MAGA en aproximadamente una de cada seis de sus publicaciones en línea o pódcast. Los oradores de la Convención Nacional Republicana (RNC) —un grupo de unos 40 políticos favorables a Trump que intervinieron en la convención de medio término— lo mencionaban con mucha más frecuencia durante ese mismo período, en aproximadamente una quinta parte de sus publicaciones, según el análisis de The Post.

Esas cifras han disminuido casi a la mitad a medida que ha avanzado el año. Algunos candidatos republicanos han eliminado las menciones a Trump de sus sitios web, mientras que candidatos de muchas contiendas competitivas decidieron no asistir a la convención.

Y los candidatos que siguen hablando de manera considerable sobre Trump después de la convención son los demócratas, que lo han mencionado en aproximadamente el 20% de sus publicaciones en lo que va de esta semana.

A Message to President Trump on Immigration | María Elvira Salazar pic.twitter.com/memcf4jags — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

La propuesta de pagos de US$5 mil

La principal propuesta de Trump —la promesa de enviar pagos de US$5 mil a los ciudadanos estadounidenses si los republicanos conservan sus mayorías en el Congreso— atrajo una amplia atención durante y después de que la anunciara en su discurso del 10 de septiembre desde la convención.

Pero los demócratas fueron más propensos que los republicanos a hablar del plan, y la mayoría lo atacó como una promesa imposible de cumplir y corrupta.

“Si creen que Trump les dará US$5 mil si los republicanos mantienen el control del Congreso, tengo un puente para venderles”, publicó en X el representante Jesús “Chuy” García, demócrata por Illinois. La representante Chellie Pingree, demócrata por Maine, publicó que la propuesta era “descaradamente ilegal y patéticamente desesperada”.

Entre los republicanos que sí se pronunciaron, muchos también fueron críticos. El representante Eric Burlison, republicano por Misuri, dijo a una estación de radio de su estado que la idea del pago “es, por definición, socialismo”, aunque añadió que quería conocer más detalles y que estaba dispuesto a escuchar al presidente.

Pero desde entonces la promesa prácticamente ha desaparecido de las publicaciones de los políticos en las redes sociales.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, quien habló en la convención, no se ha comprometido en sus comentarios públicos y no ha promovido la medida en sus cuentas de X. Johnson dijo a los periodistas el martes que los legisladores necesitan más tiempo “para procesar” el plan de US$5 mil del presidente.

“Se necesita mucho tiempo para lograr consenso en torno a estas cosas. Y esa es una gran idea que requerirá mucho proceso”, dijo Johnson, quien añadió que el trabajo ya comenzó y que habló con Trump sobre el tema el lunes por la noche.

Los republicanos mencionan mucho menos a Donald Trump en sus publicaciones que a comienzos del año, mientras los demócratas lo citan con mayor frecuencia en septiembre. (Imagen Prensa Libre: The Washington Post)

La propuesta sorprende a republicanos del Senado

La propuesta de Trump tomó por sorpresa a los republicanos del Senado. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, dijo el lunes que no recibió ningún aviso previo antes del discurso de Trump.

El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, dijo que no entendía cómo Trump podía calificar la idea de “dividendo” cuando el gobierno federal registra enormes déficits.

“Se entrega un dividendo si hay ganancias”, dijo Paul a los periodistas. “No hay ganancias. Hay una pérdida de US$2 billones cada año. No sé cómo se entrega dinero que no se tiene”.

El senador John Kennedy, republicano por Luisiana y miembro del Comité de Presupuesto, dijo que se reservaba su opinión hasta conocer cómo planea la Casa Blanca financiarlo.

“No apoyo endeudarnos por US$1.2 billones para poder emitir los cheques”, dijo Kennedy, quien añadió que cree que la Casa Blanca encontrará una manera de financiar el programa.

La idea podría ser difícil de defender durante la campaña porque contradice principios básicos de la filosofía conservadora y agravaría la inflación, dijo Chris Saxman, veterano operador republicano en Virginia y exdelegado estatal republicano.

“Tenemos una deuda de US$40 billones. Así no se resuelve el problema actual de la inflación”, dijo, poniendo en duda las posibilidades de que la propuesta sea aprobada.

Por otro lado, dijo, el simple hecho de que Trump plantee la idea hará que quede en la mente de la gente y podría atraer a suficientes votantes con dificultades económicas como para inclinar contiendas reñidas. “Independientemente de la eficacia de la política, políticamente es bastante potente”, dijo Saxman.

Tras un aumento inicial de menciones, demócratas y republicanos han dejado en gran medida de hablar públicamente de la propuesta de Trump de entregar US$5 mil a cada ciudadano. (Imagen Prensa Libre: The Washington Post).

Algunos republicanos respaldan la propuesta

Algunos republicanos han acogido el concepto.

El senador Bernie Moreno, republicano por Ohio, se comprometió de inmediato a redactar una iniciativa de ley para implementar la idea de Trump. Dijo a los periodistas el lunes que planeaba presentar el proyecto “en cuanto terminen las elecciones”.

Moreno dijo que quiere llamar a los cheques de US$5 mil el “dividendo del éxito de Trump”, o TDS, una sigla que Trump y otros republicanos suelen utilizar para referirse al “síndrome de trastorno por Trump” (Trump Derangement Syndrome), o la idea de que los críticos de Trump están motivados por una animadversión irracional hacia él. Afirmó que su proyecto no costaría nada a los contribuyentes y dijo que podría “potencialmente reducir el déficit”, aunque se negó a explicar cómo.

También fue evasivo sobre el momento de la propuesta e insistió en que no tendría los votos necesarios para aprobarla antes del día de las elecciones porque el Congreso está demasiado ocupado hasta entonces.

“Que los demócratas estén enloqueciendo por esto es bastante gracioso, porque son las mismas personas que dicen: ‘Bueno, voten por los demócratas y les daremos atención médica gratuita’”, dijo Moreno.

“‘Voten por los demócratas y les perdonaremos sus préstamos estudiantiles. Voten por los demócratas y recibirán cheques de estímulo por el covid’”.

Dos de los tres cheques de estímulo de la época del covid fueron aprobados durante el primer mandato de Trump.