“Las deportaciones seguirán, le guste o no” la respuesta de Trump a la crítica de una congresista

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos respondió a las críticas de una congresista republicana que cuestionaba los procesos de deportación.

La entidad encargada de ejecutar la política migratoria de Donald Trump le dijo a la legisladora de Florida, María Elvira Salazar, que las deportaciones continuarán y que "no habrá amnistía" para cualquier inmigrante considerado ilegal.

"Le guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres del ICE (siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso", dijo el Departamento.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario (Markwayne Mullin), no habrá amnistía para los inmigrantes ilegales. Ni ahora ni nunca. El Departamento de Seguridad Nacional está enfocado en llevar a cabo la campaña de deportación masiva más histórica de la historia de Estados Unidos, tal como prometió el presidente Trump", añadió la entidad.

La respuesta viene luego de un video de la congresista en redes sociales, en el que decía que la política migratoria de Donald Trump "ha llegado demasiado lejos", además de afirmar que los latinos que votaron por el presidente en 2024 "se sienten traicionados".

Rep. María Elvira Salazar, R-Fla., is breaking with President Donald Trump on immigration as the 2026 midterm cycle heats up.



In a newly released campaign ad, Salazar says some of Trump’s immigration enforcement efforts “have gone too far” and warns him to be careful about the… pic.twitter.com/ux5GYR7B7R — Fox News Politics (@foxnewspolitics) September 17, 2026

"Que quede claro: lo único que Estados Unidos debería ofrecer a los inmigrantes ilegales es un boleto de ida a sus países de origen o un generoso cheque de 3.000 dólares para que se autodeporten de inmediato. No ignoraremos el Estado de derecho", concluyó la respuesta del Departamento.

El mensaje de Salazar, una figura clave del conservadurismo hispano en Florida, llega seis semanas antes de las elecciones de medio mandato, en las que aspira a obtener por cuarta vez consecutiva un asiento en la Cámara de Representantes.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. responde a las críticas de la congresista republicana María Elvira Salazar sobre las deportaciones y asegura que "no habrá amnistía" para inmigrantes ilegales.https://t.co/cYKxKfZHHi — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 17, 2026

Aunque la expresentadora de televisión es clara favorita en su distrito electoral, los comicios podrían suponer un vuelco en la política estadounidense debido al desgaste de Trump en las encuestas y a la amenaza real de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

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