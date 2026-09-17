“Las deportaciones seguirán, le guste o no” la respuesta de Trump a la crítica de una congresista

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“Las deportaciones seguirán, le guste o no” la respuesta de Trump a la crítica de una congresista

Tras una crítica de una congresista a las políticas migratorias, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. respondió que "las deportaciones continuarán les guste o no".

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Visita del presidente estadounidense Trump a Irlanda - Día 2

El presidente estadounidense Donald Trump observa el juego desde el hoyo 18 durante el Abierto de Irlanda en el Trump International Golf Links and Hotel en Doonbeg, Irlanda, el 13 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos respondió a las críticas de una congresista republicana que cuestionaba los procesos de deportación.

La entidad encargada de ejecutar la política migratoria de Donald Trump le dijo a la legisladora de Florida, María Elvira Salazar, que las deportaciones continuarán y que "no habrá amnistía" para cualquier inmigrante considerado ilegal.

"Le guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres del ICE (siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso", dijo el Departamento.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario (Markwayne Mullin), no habrá amnistía para los inmigrantes ilegales. Ni ahora ni nunca. El Departamento de Seguridad Nacional está enfocado en llevar a cabo la campaña de deportación masiva más histórica de la historia de Estados Unidos, tal como prometió el presidente Trump", añadió la entidad.

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La respuesta viene luego de un video de la congresista en redes sociales, en el que decía que la política migratoria de Donald Trump "ha llegado demasiado lejos", además de afirmar que los latinos que votaron por el presidente en 2024 "se sienten traicionados".

"Que quede claro: lo único que Estados Unidos debería ofrecer a los inmigrantes ilegales es un boleto de ida a sus países de origen o un generoso cheque de 3.000 dólares para que se autodeporten de inmediato. No ignoraremos el Estado de derecho", concluyó la respuesta del Departamento.

El mensaje de Salazar, una figura clave del conservadurismo hispano en Florida, llega seis semanas antes de las elecciones de medio mandato, en las que aspira a obtener por cuarta vez consecutiva un asiento en la Cámara de Representantes.

Aunque la expresentadora de televisión es clara favorita en su distrito electoral, los comicios podrían suponer un vuelco en la política estadounidense debido al desgaste de Trump en las encuestas y a la amenaza real de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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