Qué ocurre con migrantes detenidos por ICE: informe documenta condiciones antihigiénicas y personas encadenadas

Las alarmas se han encendido en el sistema migratorio estadounidense tras revelarse un panorama que causa preocupación en organizaciones que señalan tratos inhumanos.

Tres congresistas demócratas han sacado a la luz un informe que detalla "condiciones inhumanas, aglomeración y violación a los derechos " de los detenidos dentro de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Estado de Florida, una situación con la que exigen rendición de cuentas inmediata a nivel federal.

Las denuncias han sido formales, dirigidas al director interino de la agencia, David Venturella y a la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), llevan las firmas de Robert García y Bennie Thompson, los demócratas de mayor rango en comités clave de la Cámara de Representantes.

El foco de las indagaciones apunta directamente a la instalación de Miramar, en Florida, donde los testimonios de exempleados de la agencia destaparon una cifra que sorprende a defensores de migrantes: 342 personas fueron retenidas en un solo día del pasado mes de agosto, a pesar de que la capacidad máxima autorizada de la estructura es de 56 individuos.

Prisiones prolongadas e insalubres

La gravedad del caso radica en que las celdas de Miramar están diseñadas exclusivamente para estancias breves que no superen las 12 horas, un límite reglamentario que incluso fue ratificado por un juez federal de California en junio pasado para su cumplimiento en todo el país; sin embargo, el informe detalla que la realidad interna dista mucho de la legalidad: hombres y mujeres permanecen allí confinados hasta por siete días, mientras más de un centenar duermen aglomerados con grilletes.

Manifestantes denuncian la política migratoria en los centros de detención, en medio de las recientes revelaciones del centro ICE en Florida.(Foto Prensa Libre: EFE)

Las condiciones sanitarias dentro del recinto han sido calificadas como críticas. La investigación detalla la presencia de un inodoro completamente atascado en el interior de una celda, situación que obligó a los propios agentes a requerir tratamientos con antibióticos debido a los niveles de insalubridad; asimismo, se constató la ausencia total de personal médico especializado. Prueba de ello es el testimonio de un detenido que aseguró padecer tuberculosis y jamás fue aislado del resto de la población.

Evidencia fotográfica y denuncias extendidas a Orlando

El material visual difundido por los legisladores expone crudamente el panorama: detenidos durmiendo directamente sobre el suelo, basura acumulada por todos los rincones, retretes portátiles colapsados y cubiertos de suciedad, e imágenes de personas intentando asearse o cepillarse los dientes utilizando una manguera en el exterior.

Las irregularidades no se limitan a Miramar. Los congresistas extendieron las acusaciones formales hacia el centro de detención del ICE ubicado en Orlando, donde según los reportes internos, hasta 80 personas pasan días enteros en celdas sumamente abarrotadas, obligadas a portar grilletes durante dieciséis horas al día.

La presión política va en aumento. Previamente, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz ya había alertado sobre la crisis en Miramar tras realizar una inspección sorpresiva el pasado 2 de julio, donde contabilizó a unas150 personas, algunas retenidas por más de 72 horas.

*Con información de EFE