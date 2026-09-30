¿Rechazan las deportaciones? Esto opinan los hispanos en EE. UU. sobre la política migratoria de Trump

Una coalición latina publicó el pasado 29 de septiembre los resultados de una encuesta realizada a votantes latinos en Estados Unidos, en la que se les preguntó su opinión sobre la política de deportaciones del presidente Donald Trump.

La coalición incluye entidades como el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO).

La mayoría mostró su rechazo a dicha política migratoria y, de cara a las próximas elecciones legislativas, expresó su apoyo a candidatos que promuevan medidas de apoyo para los inmigrantes.

La encuesta, que se llevó a cabo en estados como Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Texas, muestra que un 63% de las personas señaló el trato a los inmigrantes como uno de los temas prioritarios de cara a las elecciones legislativas.

Un 70% de los hispanos, tanto republicanos como demócratas, dijo que el Congreso debía reforzar la seguridad en la frontera y permitir a los migrantes que lleven mucho tiempo en EE. UU. la posibilidad de obtener permisos de trabajo.

Un 59% de los encuestados también dijo que debería crearse una vía legal para otorgar estatus legal a aquellos inmigrantes que tienen familiares estadounidenses.

La proporción de encuestados que dijo apoyar a aquellos candidatos que prioricen el estatus legal y los permisos de trabajo fue de un 64% entre los hispanos republicanos, un 68% entre los independientes y un 85% entre los demócratas.

La alianza recuerda que el pasado julio, dos inmigrantes padres de familia fueron asesinados por agentes del ICE en Houston (Texas) y Biddeford (Maine), con una semana de diferencia: Lorenzo Salgado Araujo, quien no tenía antecedentes penales y llevaba décadas en el país, y Johan Sebastián Durán Guerrero, un joven colombiano que tenía permiso de trabajo.

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