Guatemalteco deportado de EE. UU. termina varado en Liberia: esto se sabe del caso

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Guatemalteco deportado de EE. UU. termina varado en Liberia: esto se sabe del caso

Un migrante guatemalteco indocumentado permanece varado en Liberia, África, adonde la administración de Donald Trump lo deportó.

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Cientos de guatemaltecos entre hombres, mujeres y niños fueron deportados de los Estados Unidos. Los connacionales arribaron en la fuerza aérea guatemalteca (FAG) en los últimos tres vuelos de fin de año. Fotografía Esbin Garcia 29-12-21

Foto de referencia. La administración de Donald Trump deportó a varios migrantes indocumentados a Liberia, África, entre ellos un guatemalteco. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 20 de agosto, un migrante guatemalteco fue deportado de Estados Unidos y trasladado por vía aérea a Liberia, África, a 8 mil 726 kilómetros aproximadamente de Guatemala, según reportó CBS y Noticias Caracol.

Abordó un avión junto a una veintena de migrantes de distintos países de Latinoamérica, sin saber adónde lo llevarían.

El noticiero colombiano Noticias Caracol señala que no es el primer vuelo de deportados que Estados Unidos envía a África. Con este, ya son 12 los que han aterrizado en distintas naciones del continente africano.

Camilo Montoya-Galvez, de CBS News, llegó a Liberia para documentar “el limbo” en el que están los migrantes latinos, entre ellos el guatemalteco.

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En su reporte, el periodista indica que el gobierno de Donald Trump envió a ese país a personas deportadas que vivían y trabajaban en Massachusetts, Texas y Luisiana. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los capturó y los envió fuera de Estados Unidos en agosto.

Desde su llegada a Liberia, los migrantes indocumentados de Guatemala, Honduras, Colombia y Venezuela permanecen varados en un hotel de Monrovia, la capital.

Montoya preguntó a los migrantes si alguno dio su consentimiento para ser deportado a Liberia. La respuesta fue: No.

Entre los deportados latinoamericanos está Paola Ferreira Dos Santos, de Brasil, la única mujer del grupo. La joven de 21 años cuenta que fue la primera en salir del avión y, al descender, escuchó: “Bienvenida a Liberia”. Hasta ese momento supo adónde la habían trasladado.

Los migrantes están conscientes de que regresar a suelo estadounidense será difícil, lo que aumenta su preocupación, pues dejaron a sus familias en Estados Unidos. Dicen sentirse como “hombres sin país”.

Montoya revisó el historial de cada una de las personas deportadas a Liberia y asegura que, en la mayoría de los casos, no encontró antecedentes penales, más allá de vivir como indocumentados en suelo estadounidense.

La administración de Donald Trump ha trasladado a decenas de indocumentados a países de los que no son originarios.

En agosto, CBS News reveló que Estados Unidos llevaba meses deportando a migrantes mexicanos indocumentados a territorio guatemalteco y también a Honduras.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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