Trump pide al Supremo seguir con la deportación de migrantes a “terceros países” y así lo justifica

El Gobierno del presidente Donald Trump ha pedido este 24 de septiembre a la Corte Suprema que le permita continuar con las deportaciones de inmigrantes a países distintos a sus naciones de origen, conocidos como "terceros países".

CNN señala que el Departamento de Justicia presentó este jueves una apelación de emergencia, luego de que el pasado miércoles 23 de septiembre un Tribunal de Apelaciones hiciera efectiva la orden de un juez federal de Boston para bloquear el traslado de migrantes a terceros países.

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El tribunal argumentó que los migrantes debían tener una oportunidad para alegar en contra de su deportación a un país que no fuera el de su origen, debido a los riesgos que podrían sufrir, como persecución o tortura.

La información fue confirmada por el fiscal general, Todd Blanche, en un mensaje publicado en sus redes sociales. Horas después de publicar su mensaje, el Gobierno de Trump presentó ante el Supremo su apelación de emergencia para buscar reanudar las deportaciones.

"La decisión ha creado problemas logísticos sustanciales en las operaciones de traslado en curso y también ha causado gastos adicionales, posibles problemas diplomáticos y la imposibilidad de expulsar a delincuentes peligrosos", señaló el procurador general adjunto de EE. UU., John Sauer.

Según CNN, en la apelación de emergencia, el Gobierno de Trump pide una "suspensión administrativa inmediata" para continuar con los vuelos de deportación.

La apelación del Gobierno de Trump también detalla que, debido al bloqueo de su política migratoria, se habían provocado la cancelación de varios vuelos y se "han tenido que retirar casi 150 extranjeros de vuelos de deportación con destino a al menos cuatro países diferentes".

Desde el inicio de esta política por parte de Donald Trump, datos de organizaciones de derechos humanos señalan que más de 25 mil migrantes han sido enviados a terceros países.

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