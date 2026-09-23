¿Quiénes están detrás? Los hombres de Trump que lideran su política migratoria

Si bien el Departamento de Seguridad Nacional ha estado en el centro de la política de deportaciones masivas de Trump, el Departamento de Estado desempeña un papel clave, aunque menos visible.

Entre los altos cargos, es el subsecretario Chris Landau, y no el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha participado en la negociación de los acuerdos de deportación con terceros países, según informaron funcionarios gubernamentales actuales y anteriores.

Landau, abogado que trabajó como asistente del juez conservador de la Corte Suprema Antonin Scalia y fue embajador de Estados Unidos en México de 2019 a 2021, organizó un evento en las Naciones Unidas el año pasado para impulsar la reforma del sistema global de asilo.

También viajó a Palaos para negociar un acuerdo de deportación. Landau no respondió a la solicitud de comentarios de The Washington Post.

Pero los principales impulsores de la política de la administración son Stephen Miller Stephen Miller, antiguo asesor del presidente y que ahora se desempeña como subjefe de gabinete de la Casa Blanca y Andrew Veprek, que fue ascendido recientemente en el Departamento de Estado para supervisar toda la asistencia exterior y los asuntos humanitarios de Estados Unidos.

En el evento del grupo de expertos celebrado en abril, Veprek, de 51 años, afirmó que el sistema de asilo estadounidense es demasiado indulgente, permitiendo que los migrantes permanezcan en el país basándose en lo que él considera solicitudes fraudulentas o exageradas: «una herramienta para todo tipo de artimañas por parte de abogados talentosos».

Los dos colaboraron estrechamente durante el primer mandato de Trump en el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca. Un antiguo colega de ambos comentó que Veprek era «una especie de protegido» de Miller, a pesar de ser diez años mayor. (Miller y Veprek no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo).