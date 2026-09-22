¿Qué implica el acuerdo de seguridad entre EE. UU., Dinamarca y Groenlandia que permitirá nuevas bases militares?

Estados Unidos, Dinamarca y el gobierno autónomo de Groenlandia firmaron este 22 de septiembre en Nueva York un pacto estratégico sin precedentes para blindar la región frente a las ambiciones de potencias rivales, autorizando la construcción de dos nuevas bases militares estadounidenses y blindando el territorio frente a cualquier intento de intromisión extranjera.

Según medios internacionales como Infobae, el acuerdo suscrito al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas por el presidente estadounidense Donald Trump, la primera ministra Danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen, establece un nuevo marco de cooperación militar que responde directamente a las tensiones en el Atlántico Norte.

Las nuevas instalaciones defensivas se ubicarán en puntos geográficos clave: la primera en Narsarsuaq, en el extremo sur de la isla, reviviendo un enclave que durante la Guerra Fría albergó a la instalación militar Bluie West One (una importante base aérea militar estadounidense), antes de cesar operaciones en los años cincuenta y la segunda en Mestersvig, en la costa oriental, una zona donde actualmente opera la unidad danesa de vigilancia Patrulla Sirius.

A estas posiciones se suma la modernización y ampliación de las capacidades operativas en la actual Base Espacial Pituffik, situada en el noroeste y consolidada como el eje principal de la defensa de misiles y vigilancia espacial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, por sus siglas en inglés). La medida marca un retorno histórico a una presencia militar de gran envergadura que Washington no ejercía en el territorio desde las décadas pasadas del siglo XX.

Blindaje contra potencias ajenas a la OTAN

Más allá de la infraestructura militar, el documento introduce restricciones estrictas para prohibir que países externos a la OTAN establezcan bases o mantengan presencia permanente en la isla, una cláusula diseñada para frenar el avance estratégico que Rusia y China buscan consolidar en el Ártico.

Pese a los meses de fricción diplomática desatados, tras las declaraciones de Trump sobre la necesidad de que Washington obtuviera el control político de la isla, el tratado despeja los temores territoriales. El pacto ratifica de forma expresa el respeto absoluto a la soberanía del Reino de Dinamarca y al derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés, contemplando incluso que sus disposiciones sigan vigentes si la isla logra su independencia en el futuro, siempre que permanezca dentro de la alianza atlántica.

Durante la ceremonia, la primera ministra Mette Frederiksen respaldó la iniciativa al señalar una visión compartida frente a las amenazas externas, mientras que el líder groenlandés Jens-Frederik Nielsen recalcó la reciprocidad del pacto bajo la premisa "la seguridad mutua es la clave para la estabilidad del hemisferio". Con mayor movilidad submarina y un compromiso para priorizar a proveedores locales en los contratos de construcción, Estados Unidos afianza su presencia en un territorio estratégico donde el retroceso del hielo abre nuevas rutas comerciales y militares.

¿Por qué es tan importante Groenlandia en el nuevo escenario global?