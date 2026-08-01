Trump vuelve a mostrar interés por Groenlandia: qué ha dicho y cómo respondió el territorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró este 1 de agosto una vez más su interés en Groenlandia al compartir un mensaje en su red social Truth Social.

La publicación contenía una fotografía de Trump sobre la isla con la frase: "Hello, Greenland".

Desde enero del 2025, incluso antes de asumir su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump insistía en que Groenlandia debería estar controlada por Estados Unidos, en lugar de Dinamarca, y ha sido una de sus fijaciones durante sus 18 meses de gestión.

El republicano alega motivos económicos y de seguridad, especialmente el control del Ártico frente a China y Rusia, para justificar sus pretensiones sobre la isla.

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Tanto la Unión Europea como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) rechazaron la idea y defienden la soberanía de Groenlandia cada vez que Trump se ha pronunciado sobre su intención de controlar este territorio autónomo danés.

El 29 de julio, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, pidió a Trump respeto por la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación de la isla ártica, al tiempo que afirmó que el territorio "no está en venta".

(Foto Prensa Libre: captura de pantalla de la cuenta @realDonaldTrump / Truth Social)

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En un breve mensaje publicado en Facebook, Nielsen señaló: "Lamentablemente, debemos repetirlo nuevamente: Groenlandia no está en venta".

"Debe respetarse la integridad territorial, el derecho internacional y nuestro derecho a la autodeterminación", añadió.