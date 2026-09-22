Internacional
Cómo la administración de Trump ha destinado US$410 millones para deportar migrantes a terceros países
Una investigación de "Project Deportation" detalla cómo el gobierno de Trump ha invertido US$410 millones en enviar a migrantes a terceros países mediante la denominada oficina de remigración.
La administración de Donald Trump habría convertido una oficina dedicada a favorecer las políticas migratorias del mandatario en un enorme plan para promover las deportaciones a terceros países donde se habría invertido hasta US$410 millones. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Según documentos internos del gobierno revisados por The Washington Post, a finales de junio la administración Trump había autorizado o prometido al menos US$410 millones para facilitar acuerdos con 31 países, principalmente de África y América Latina.
Estos documentos, que no se habían divulgado previamente, ofrecen la visión más completa hasta la fecha de la creciente red de acuerdos con terceros países de la administración Trump.
En virtud de estos acuerdos, Estados Unidos ha expulsado a migrantes a países de todo el mundo con los que no tienen ninguna conexión previa.
Entre los primeros acuerdos se incluyen vuelos a Costa Rica con migrantes procedentes de China, Rusia, Irán y Afganistán, y un vuelo al pequeño reino africano de Eswatini con migrantes de Vietnam, Laos, Cuba y Jamaica.
La investigación se divide en las siguientes temáticas:
- Cómo EE. UU. negociaría con los "terceros países" para que reciban a migrantes deportados
- Oficina de remigración: la entidad que supone un cambio radical en la política migratoria de Trump
- ¿Quiénes están detrás? Los hombres de Trump que lideran su política migratoria
- Cómo el Departamento de Estado se "transformó" tras la llegada de Trump en favor de su política migratoria
- "Cuerpos como moneda de cambio": la realidad de los migrantes deportados de EE. UU. a "terceros países"