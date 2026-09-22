Cómo la administración de Trump ha destinado US$410 millones para deportar migrantes a terceros países

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Cómo la administración de Trump ha destinado US$410 millones para deportar migrantes a terceros países

Una investigación de "Project Deportation" detalla cómo el gobierno de Trump ha invertido US$410 millones en enviar a migrantes a terceros países mediante la denominada oficina de remigración.

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Plan migratorio de Donald Trump

La administración de Donald Trump habría convertido una oficina dedicada a favorecer las políticas migratorias del mandatario en un enorme plan para promover las deportaciones a terceros países donde se habría invertido hasta US$410 millones. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Según documentos internos del gobierno revisados ​​por The Washington Post, a finales de junio la administración Trump había autorizado o prometido al menos US$410 millones para facilitar acuerdos con 31 países, principalmente de África y América Latina.

Estos documentos, que no se habían divulgado previamente, ofrecen la visión más completa hasta la fecha de la creciente red de acuerdos con terceros países de la administración Trump.

En virtud de estos acuerdos, Estados Unidos ha expulsado a migrantes a países de todo el mundo con los que no tienen ninguna conexión previa.

Entre los primeros acuerdos se incluyen vuelos a Costa Rica con migrantes procedentes de China, Rusia, Irán y Afganistán, y un vuelo al pequeño reino africano de Eswatini con migrantes de Vietnam, Laos, Cuba y Jamaica.

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La investigación se divide en las siguientes temáticas:

ESCRITO POR:

The Washington Post

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