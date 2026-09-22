Qué pasará con Wilber Garcés, el migrante venezolano herido por un agente de ICE que sigue con una bala alojada en el cuerpo

De acuerdo con información de EFE, este martes 22 septiembre, una orden emitida por el juez Orlando García, del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, programó una audiencia presencial para el miércoles 30 de septiembre y ordenó que el migrante venezolano, Wilber Garcés, acudiera al juzgado.

La noche del lunes último, Kate Lincoln-Goldfinch, abogada del migrante, presentó la demanda y pidió su liberación inmediata, así como la suspensión temporal de su deportación mientras busca presentar una solicitud de visa U. Este tipo de visado brinda protección migratoria a las víctimas de determinados delitos que colaboran con las autoridades.

Garcés, de 28 años, fue trasladado nuevamente a un hospital el lunes por la tarde, donde permaneció varias horas luego de reportar problemas de movilidad y sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, según denunció su abogada. Lincoln-Goldfinch sostiene que el venezolano todavía tiene una bala alojada e indica que no ha recibido atención médica adecuada para tratar sus heridas.

Luego del tiroteo ocurrido el pasado domingo, los servicios de emergencia de Austin trasladaron a Garcés a un hospital de la ciudad, donde recibió atención médica inicial. El propio migrante reportó el lunes por teléfono, durante una rueda de prensa organizada por Lincoln-Goldfinch y activistas locales, que no le fue extraída la bala.

Garcés relató que agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) lo interceptaron mientras repartía pedidos de DoorDash en su vehículo. También aseguró que los oficiales chocaron contra uno de los costados del automóvil y le dispararon cuando intentó moverlo para estacionarse antes de bajarse.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha ofrecido públicamente más detalles sobre las circunstancias del incidente ni ha respondido a las múltiples solicitudes de información de EFE.

Sin embargo, un funcionario del DHS declaró a la revista The Atlantic que los agentes ya habían intentado detener a Garcés. Agregó que el episodio quedó grabado por la cámara corporal del compañero del agente que disparó. La grabación no se ha hecho pública. Asimismo, según esa versión, el migrante no se detuvo, continuó conduciendo y estuvo a punto de atropellar a uno de los oficiales, por lo que los agentes lo persiguieron en sus vehículos.

Cómo llegó Garcés a Estados Unidos

Según su abogada y su familia, Garcés entró en Estados Unidos en el 2024 mediante la aplicación CBP One, un programa activo durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) que permitía a los migrantes solicitar una cita para presentarse en un puerto de entrada fronterizo y pedir asilo.

El venezolano contaba con una orden de deportación emitida en ausencia por un juez de inmigración. Garcés no se presentó a la audiencia debido a que la notificación llegó a una dirección antigua, a pesar de que había informado al Gobierno sobre el cambio de domicilio, de acuerdo con Lincoln-Goldfinch.

Durante el Gobierno de Donald Trump se ha registrado un incremento de estas órdenes. Los jueces han ordenado la deportación de 281 mil 867 migrantes que no se presentaron a sus audiencias. De ellos, 90 mil 288 tenían solicitudes de asilo, solo en este año, según datos oficiales.

Con información de EFE.

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