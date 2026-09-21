Con tijeras doradas: Así inauguró Donald Trump el helipuerto de la Casa Blanca

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Con tijeras doradas: Así inauguró Donald Trump el helipuerto de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrenó su nueva obra antes de viajar a Nueva York, en medio de una disputa con varios medios de comunicación por las restricciones de acceso a la Casa Blanca.

Alvaro Castañeda Estrada

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AME7398. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/09/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social Truth Social @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció este lunes que ha concluido la construcción de un helipuerto permanente de granito en el jardín sur de la Casa Blanca, que permitirá al mandatario despegar y aterrizar a bordo del helicóptero presidencial Marine One sin dañar el césped. EFE/ @realDonaldTrump /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Foto de referencia. Donald Trump inauguró un helipuerto permanente de granito en el jardín sur de la Casa Blanca para el Marine One. (Foto Prensa Libre: EFE

El mandatario estadounidense Donald Trump inauguró este lunes 21 de septiembre el nuevo helipuerto de la Casa Blanca, donde abordó por primera vez el Marine One para trasladarse a la Base Conjunta Andrews y posteriormente viajar a Nueva York.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X compartió un video del momento de la inauguración, en el que se observa al mandatario utilizando unas grandes tijeras doradas para cortar una cinta con los colores rojo, blanco y azul antes de abordar el helicóptero presidencial.

Tras la ceremonia, Trump partió en el Marine One acompañado por integrantes de su equipo, entre ellos la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; el subjefe de gabinete, Stephen Miller; la asesora de comunicación, Margo Martin, y la asistente presidencial, Natalie Harp.

Luego de llegar a la Base Conjunta Andrews, el presidente y su comitiva abordaron el Air Force One con destino a Nueva York, donde Trump participará en las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en diferentes reuniones programadas durante la semana.

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Trump también celebró la finalización de la obra a través de su cuenta de Truth Social, donde aseguró que el nuevo helipuerto ya estaba listo y destacó la culminación del proyecto. El mandatario agradeció, además, a quienes participaron en su construcción y señaló que el Gobierno llevaba años considerando una instalación de este tipo.

La construcción del helipuerto había sido planteada meses atrás con el objetivo de reducir el deterioro del césped y de los jardines de la Casa Blanca provocado por los constantes aterrizajes y despegues del helicóptero presidencial. Aunque la posibilidad de contar con una instalación permanente se había considerado anteriormente, el proyecto no se había concretado.

El nuevo helipuerto forma parte de una serie de modificaciones realizadas en el complejo presidencial durante el segundo mandato de Trump, junto con otros proyectos y cambios en distintas áreas de la Casa Blanca.

Disputa con medios de comunicación

La inauguración del nuevo helipuerto coincidió con una disputa entre la Casa Blanca y varios medios de comunicación estadounidenses. ABC, CBS, Fox News y NBC acordaron este lunes suspender la cobertura conjunta de los actos de Trump, luego de que CNN, MS NOW y Politico fueran vetados de la Casa Blanca.

Las cuatro cadenas, que junto con CNN se encargan de proporcionar cobertura televisiva de los eventos presidenciales y distribuir las imágenes a escala internacional, tomaron la decisión como muestra de solidaridad con los medios afectados por la prohibición.

Trump, quien anunció la medida el pasado viernes, defendió nuevamente su decisión este lunes a través de Truth Social, donde aseguró que la Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la libertad de prensa.

Por otra parte, CNN, MS NOW y Politico presentaron este mismo lunes una demanda contra el mandatario ante un juez federal del Tribunal de Distrito de Washington D. C. por las restricciones impuestas.

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ESCRITO POR:

Alvaro Castañeda Estrada

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