“Prácticamente indestructible”: así es el helipuerto de granito que Trump construyó en el jardín de la Casa Blanca

El mandatario estadounidense anunció este lunes 14 de septiembre que finalizó la construcción del helipuerto en el jardín sur de la Casa Blanca. La obra permitirá al presidente despegar y aterrizar a bordo del helicóptero presidencial Marine One sin dañar el césped.

La nueva zona de aterrizaje, que lleva el escudo de EE. UU. en tonos blanco y negro, fue construida con un granito que Trump considera prácticamente indestructible.

En su perfil de Truth Social, Trump escribió: “Es una verdadera obra de arte, e incluso los detractores de Trump están diciendo: ‘¡Guau, qué bien se ve!’”.

La nueva flota de helicópteros presidenciales es más potente y sus salidas de escape se dirigen hacia el suelo, lo que dañaba el césped durante los despegues. “Si eres césped, estás muy feliz”, dijo Trump.

Trump ha dicho que “es un amante de la construcción”, pues se involucra en las obras y las impulsa para dejar su huella en Washington. Algunas han sido polémicas, como la construcción de un gran salón de baile de 90 mil pies cuadrados (casi 27 mil 500 metros cuadrados) en la Casa Blanca. Esta obra obligó a derribar la histórica Ala Este de la residencia presidencial.

De acuerdo con información de CNN, la construcción del salón de baile ha avanzado rápidamente, con un equipo de 250 personas que trabaja 20 horas al día, siete días a la semana. La obra registra un “65% de avance en su totalidad”, según un documento presentado ante un tribunal a principios de agosto.

Además del helipuerto y el salón de baile, el mandatario ordenó reparar y pintar de azul el estanque reflectante frente al Monumento de Abraham Lincoln. La obra terminó costando más de lo previsto y, días después de su inauguración, el estanque volvió a teñirse de verde debido a una plaga de algas.

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