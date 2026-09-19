Casa Blanca deniega acceso a periodistas de CNN, MS NOW y Politico y les confisca acreditaciones

La Casa Blanca denegó este sábado 19 de septiembre el acceso a sus instalaciones a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que vetaba la entrada a estos medios.

Las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca del equipo de MS NOW fueron confiscadas por el Servicio Secreto de Estados Unidos en un control de seguridad fuera del Ala Oeste, según ha hecho público el canal de noticias en su página web.

"La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman en su interior se financian con nuestros impuestos", explicaron desde MS NOW en un comunicado.

Y añadieron que tienen "la intención de tomar todas las medidas necesarias para defender nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda y el papel fundamental del periodismo independiente en nuestra democracia".

Desde MS NOW aseguraron que respaldan "firmemente a nuestros presentadores, reporteros y a nuestra redacción" y que continuarán "informando sobre el presidente, la administración y los temas que afectan al pueblo estadounidense".

CNN también confirmó este sábado que a sus periodistas se les había negado el acceso a los terrenos de la Casa Blanca.

"La misión de CNN de informar sobre el gobierno estadounidense continuará independientemente de cualquier intento de restringir el acceso físico a la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales, o cualquier otro intento de obstaculizar nuestro periodismo", declaró CNN en su comunicado.

Y aseguraron que tienen "derecho, amparados por la Constitución de Estados Unidos, a realizar nuestro trabajo informativo sin impedimentos ni interferencias del Gobierno".

"Prohibición a la prensa libre"

Por su parte, el editor jefe de Politico, Jonathan Greenberger, envió este sábado un correo electrónico a la redacción en el que explicaba que "hace unos minutos, nuestra colega Cheyenne Haslett intentó entrar en la Casa Blanca para realizar su trabajo como reportera de Politico. El Servicio Secreto le negó la entrada al complejo y le confiscó el pase que le permite el acceso a la Casa Blanca".

Greenberger afirmó que "la apoyamos a ella y a todos los reporteros que cubren la Casa Blanca. Como dijimos ayer, defenderemos enérgicamente nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda".

Trump anunció el viernes que prohibía "con efecto inmediato" el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, a los que acusó de difundir "noticias falsas".

El mandatario escribió en su red social Truth Social que los medios "no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras" al cubrir al presidente, su Administración o Estados Unidos, y advirtió de que habrá "otros medios de noticias falsas" que seguirán.

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El anuncio se produjo mientras periodistas de los medios afectados continuaban trabajando en la Casa Blanca y sin que el Gobierno detallara cómo se aplicaría la medida.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó este viernes como una "prohibición a la prensa libre" el veto.

"El presidente lo dijo claramente en el Despacho Oval, describiendo su propia acción prevista como una prohibición a la prensa libre", afirmó la presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, en un comunicado divulgado en X.

La asociación añadió que la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa frente a la interferencia del Gobierno.