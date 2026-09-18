Así fue como un recluso en Carolina del Sur usó un lápiz para abrir su celda

Charles Alexander Dieterich, de 30 años, recluso de una cárcel en Carolina del Sur, Estados Unidos, escapó luego de utilizar un lápiz para manipular el mecanismo de cierre de la puerta de su celda. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del centro penitenciario.

Según medios locales, Dieterich se encontraba recluido en el Centro de Detención del Condado de Chesterfield y aprovechó las características de un antiguo sistema instalado en un área construida en 1972, lo que le permitió abrir la puerta de su celda y salir del área en la que permanecía detenido. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la cárcel registraron el momento.

La Oficina del Sheriff del Condado de Chesterfield menciona que Dieterich levantó ligeramente la puerta de la celda e introdujo un lápiz en el mecanismo de la cerradura. Un video que circula en redes sociales muestra el hecho.

En las imágenes se observa cómo el recluso manipula el cerrojo hasta conseguir destrabarlo y posteriormente logra salir de la celda. Dieterich atravesó la cocina y utilizó una puerta sin llave que normalmente emplean el personal y los reclusos que realizan labores en esa área.

Los medios locales también reportan que el recorrido no terminó allí, puesto que el hombre logró llegar al exterior y escaló la cerca y el alambre de púas que rodeaban las instalaciones para salir del centro de detención.

Dieterich permaneció prófugo poco tiempo, pues fue rastreado por los agentes y, aproximadamente 20 minutos después, fue localizado en una carretera cercana. Tras ser puesto nuevamente bajo custodia, fue trasladado a un hospital para una evaluación médica debido a las lesiones que sufrió al escalar el alambre de púas. Posteriormente, fue llevado de nuevo al Centro de Detención del Condado de Chesterfield.

El incidente puso la atención en las condiciones de seguridad de la cárcel, pues, según la información citada, la antigüedad del mecanismo habría permitido la fuga de Charles Alexander Dieterich.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.