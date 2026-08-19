Guatemala estaría recibiendo a mexicanos deportados de EE. UU.

Sin precisar la cantidad, medios internacionales señalan que Estados Unidos lleva meses deportando a migrantes mexicanos indocumentados hacia territorio guatemalteco y también a Honduras.

De acuerdo con CBS News, en lugar de devolverlos a su país de origen, las autoridades migratorias de Estados Unidos los envían por vía aérea a los países centroamericanos. El trasfondo de la medida es disuadir la migración ilegal desde México, lo que fue confirmado al medio estadounidense por dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La publicación agrega que la situación no ha sido anunciada formalmente por las autoridades estadounidenses, pero los migrantes mexicanos están siendo trasladados más al sur y lejos de la frontera entre Estados Unidos y México.

El gobierno mexicano rechaza la deportación de sus ciudadanos a un tercer país y, en un comunicado enviado a CBS News, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indica que no hay “ningún acuerdo de este tipo” entre ambos países.

"México toma constantemente las medidas necesarias para garantizar el retorno seguro y digno de todos sus nacionales al territorio nacional", es la postura del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo que había sucedido es que Estados Unidos deportaba a los migrantes mexicanos capturados en la frontera sur hacia zonas del interior de México, pero la estrategia cambió, pues la administración de Donald Trump "está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia", según el portavoz del DHS citado por CBS News.

Prensa Libre consultó al Instituto Guatemalteco de Migración y al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la recepción en el país de migrantes mexicanos indocumentados; sin embargo, no han respondido.