Controversia por supuesto acuerdo de tercer país seguro entre Guatemala y EE. UU. durante visita de Kristi Noem

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó este jueves 26 de junio a medios estadounidenses que Guatemala firmó acuerdos con Washington para ofrecer refugio a personas de otras naciones que buscarían asilo en el país del norte, donde la administración del presidente Donald Trump impulsa una campaña de deportaciones masivas.

La firma del acuerdo por el cual Guatemala se convertiría en un tercer país seguro se habría dado durante la visita de Noem al país, donde, además, suscribió un acuerdo de colaboración en seguridad fronteriza.

Según declaraciones de Noem a periodistas que formaban parte de la comitiva que visitó Guatemala, los acuerdos amplían los esfuerzos de la administración Trump para brindarle al gobierno de Estados Unidos facilidad para deportar a los migrantes a sus naciones de origen y a terceros países, en este caso Guatemala y Honduras.

La funcionaria estadounidense calificó estos acuerdos como una forma de ofrecer a los solicitantes de asilo en EE. UU. opciones distintas a la de migrar de manera ilegal.

Las publicaciones revelan que Noem afirmó que los acuerdos se gestaron durante meses y que el gobierno de Estados Unidos presionaba a Honduras y Guatemala para que los cumplieran.

La funcionaria dijo a medios estadounidenses que, a partir de hoy, 26 de junio, Guatemala y Honduras serán países que acogerán a esas personas y también les otorgarán el estatus de refugiados.

Aseveró que nunca han creído que Estados Unidos deba ser la única opción de garantía para un refugiado, quien busca ir a un lugar seguro y protegido de cualquier amenaza que enfrente en su país.

Qué dice Guatemala

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aclaró, por su parte, que el memorando de entendimiento firmado recientemente con autoridades de Estados Unidos no incluye disposiciones sobre temas migratorios.

Según el funcionario, el acuerdo está enfocado exclusivamente en asuntos de seguridad conjunta.

Jiménez enfatizó que revisó directamente la fuente primaria del documento y no encontró ninguna referencia al tema migratorio.

“No se firmó ningún acuerdo en tema migratorio. El acuerdo que se firmó es de seguridad y no incluye el tema migratorio. Yo tengo la fuente primaria y no hay ninguna cosa del tema migratorio. ¿De dónde sacaron eso? No tengo ni la menor idea”, señaló.

Consultado sobre declaraciones atribuidas a la secretaria Kristi Noem, el ministro indicó que no puede comentar sobre afirmaciones ajenas.

“Yo no puedo dar comentarios. Yo solo puedo hacer comentarios que yo hice y describir lo que sucedió. Yo no hice comentarios migratorios y lo que yo firmé no es un acuerdo o un memorando que tenga que ver con el tema migratorio. Desconozco la fuente del comentario”, declaró.

El titular de Gobernación explicó que el documento suscrito es un memorando de entendimiento, no un convenio, y que su naturaleza se limita a establecer procedimientos, protocolos y acciones específicas que se realizarán de manera conjunta entre agencias de seguridad de Estados Unidos y autoridades guatemaltecas, incluyendo el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil.

Agregó que las tareas conjuntas iniciarán en el Aeropuerto Internacional La Aurora, pero también se extenderán a otros puntos fronterizos. “El entendimiento está, en su contenido, referido a información que pueda hacer el impacto de los riesgos o amenazas a ambos países”, sostuvo.

Respecto de la naturaleza del documento, Jiménez explicó que los memorandos no pueden quedar abiertos, ya que eso implicaría que no se han definido los acuerdos específicos.

“Este es un acuerdo específico que establece con precisión cuáles son las actividades, qué actividades y cómo se va a trabajar. Es un intercambio de procedimientos o, más bien, un acuerdo de procedimientos para trabajar en conjunto”, precisó.

Finalmente, afirmó que no ha sido el Gobierno de Guatemala quien ha emitido declaraciones sobre un supuesto componente migratorio en el acuerdo, y atribuyó la información a medios de comunicación estadounidenses.

“No ha sido el Gobierno de Guatemala el que ha emitido declaración alguna. Son los medios. Tú me acabas de mencionar dos medios de la prensa estadounidense que tienen sus propias fuentes, pero no es el Gobierno de Guatemala. Así que el Gobierno de Guatemala no tiene que aclarar absolutamente nada”, concluyó.