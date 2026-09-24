Guatemala investiga muerte de migrante tras intento de intervención del ICE en Míchigan

El Gobierno de Guatemala investiga las circunstancias de la muerte de un guatemalteco de 36 años en Míchigan, EE. UU., quien falleció en un accidente de tránsito momentos después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) intentaran interceptar su vehículo, informó este jueves la Cancillería.

El fallecido, originario de Comitancillo, San Marcos, residía desde hacía unos siete años en territorio estadounidense, según confirmó el Departamento Consular guatemalteco en Chicago.

El suceso, ocurrido el 20 de septiembre en Grand Rapids, comenzó a ser investigado por las autoridades locales tras las alertas emitidas por miembros de la comunidad hispana en Míchigan.

Medios locales e integrantes de la comunidad guatemalteca señalaron que el automóvil en el que se trasladaba el migrante habría sido objeto de un intento de intervención por parte de patrullas del ICE momentos antes de la colisión mortal.

"La misión consular en Chicago mantiene comunicación con las autoridades locales y con la comunidad guatemalteca en el área para dar seguimiento al caso y gestionar la pronta repatriación del cuerpo", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El Gobierno guatemalteco lamentó el fallecimiento del migrante y reiteró su compromiso de ofrecer asistencia jurídica y acompañamiento diplomático a los familiares de la víctima durante la investigación.

San Marcos, de donde era originario el fallecido, es uno de los departamentos con mayores índices de migración irregular hacia Estados Unidos debido a la pobreza y la falta de oportunidades económicas.

El número de migrantes originarios de Guatemala detenidos en Estados Unidos llegó a 6 mil 638 hasta julio del 2026, 32.8% menos que los registrados en el mismo período del año anterior, cuando fueron 9 mil 877, de acuerdo con datos oficiales documentados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En los últimos años, el número de migrantes centroamericanos que solían intentar entrar de manera irregular en Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida rondaba los 500 mil anuales, pero la cifra cayó drásticamente debido a las medidas antimigratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

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