Qué pasará ahora que la Corte Suprema autorizó a Trump sus deportaciones de migrantes a terceros países

Este 29 de septiembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó al Gobierno de Donald Trump a continuar con sus deportaciones de inmigrantes a "terceros países", es decir, lugares que son distintos a sus naciones de origen.

Según CNN, sería la tercera vez que este tribunal permitiría al Gobierno de Trump llevar a cabo sus deportaciones de forma temporal.

Con esta decisión, quedan en suspenso aquellos fallos en contra de la política migratoria de Trump que exigían informar a los migrantes sobre el país al que iban a ser enviados y darles la oportunidad de impugnar su traslado.

Seis fueron los jueces que votaron a favor de la administración de Trump y tres estuvieron en contra: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Tras la autorización de la Corte Suprema, la administración de Trump podrá continuar con su política y llevar a cabo deportaciones rápidas a terceros países como Guinea Ecuatorial.

Sin embargo, una investigación de The New York Times afirma que los migrantes deportados a Guinea Ecuatorial fueron encapuchados, atados y golpeados por la Policía.

La Corte Suprema tiene previsto escuchar en diciembre los argumentos sobre la legalidad de esta práctica, antes de emitir una decisión definitiva sobre el caso.

#ÚLTIMAHORA | El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos reactiva temporalmente la deportación de migrantes a terceros países. pic.twitter.com/ozgZWW8626 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 29, 2026

Previo a la decisión de la Corte Suprema, la administración de Trump solicitó que se reanudaran sus deportaciones.

Entre los argumentos, el gobierno aseguró que la suspensión de esta práctica podría suponer "una emergencia nacional", y afectaría el traslado de migrantes que cuentan con antecedentes penales.

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