¿Replican el modelo de Bukele? los 10 países que buscarían implementar el modelo de cárceles de El Salvador

Un informe hecho por el medio Insight Crime en agosto de este año señala que al menos 10 países de Latinoamérica han impulsado varios proyectos carcelarios presuntamente influenciados por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador y buscan replicar el mismo éxito del modelo de Nayib Bukele.

Abierto en febrero de 2023, el CECOT se encuentra en Tecoluca y tiene una capacidad para hasta 40 mil reclusos.

Ahora, la cárcel ha sido uno de los "emblemas" del Gobierno de Bukele en la lucha contra las pandillas, lo cual también ha causado reacciones mixtas, ya que, tras 52 meses de haberse declarado el estado de excepción en el país, se ha encarcelado a casi el 2 % de la población de El Salvador señalada de ser pandillera, de acuerdo con datos de Insight Crime.

El informe explica que, a raíz de esta repercusión, varios mandatarios de Latinoamérica y Centroamérica han querido replicar el modelo carcelario, entre ellos la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; el expresidente de Costa Rica Rodrigo Chaves y Dina Boluarte, de Perú.

Sin embargo, el informe explica que muchas de estas iniciativas "funcionaron más como una estrategia política que como cambios sustanciales en las políticas públicas".

Insight Crime revela que al menos 16 proyectos carcelarios se han propuesto en 10 países de la región. El informe los clasifica en diferentes colores: en azul, los centros carcelarios que sí fueron construidos y están en operación; en verde, los que están en construcción; en amarillo, los que fueron aprobados; en anaranjado, los que fueron suspendidos, y en rojo, aquellos proyectos que fueron propuestos, pero nunca se llevaron a cabo.

La lista de países y proyectos carcelarios que han querido imitar el modelo de Bukele son:

Guatemala, con un proyecto carcelario en construcción.

El Salvador, con el modelo CECOT en funcionamiento.

Honduras, con un centro carcelario en construcción y otro aprobado.

Costa Rica, con un proyecto en construcción.

Panamá, que cuenta con una idea de proyecto carcelario aprobado.

Colombia, con un centro carcelario en construcción.

Ecuador, que tiene una cárcel en funcionamiento, otra aprobada y una tercera que está suspendida.

Perú, que cuenta con un proyecto aprobado, otro suspendido y un tercero que fue una promesa.

Chile, que cuenta con una cárcel en funcionamiento y otro proyecto aprobado.

Argentina, que tiene una cárcel en construcción.

Paraguay, que tiene una cárcel en funcionamiento.

(Foto Prensa Libre: Insight Crime)

Insight Crime afirma que muchas de las prisiones no han superado la fase de propuesta o se han paralizado en las primeras etapas de construcción.

El informe menciona el caso de una prisión que iba a construirse en las islas Cisne de Honduras, en el Caribe, pero que fue rechazada por motivos de protección ambiental.

"Una propuesta para un centro penitenciario en Ananea, Puno, Perú, con capacidad para 30 mil reclusos, ni siquiera fue aprobada", señala el informe de Insight Crime.

Ecuador

Insight Crime afirma que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, puso en operación el Centro de Detención N.° 1 de Santa Elena, también conocido como «El Encuentro».

Paraguay

En el caso de Paraguay está el Centro de Reintegración Social Minga Guazú, en Alto Paraná.

Insight Crime afirma que, si bien esta cárcel es más pequeña que el CECOT, fue construida para albergar a un poco más de 1 mil 300 presos. Su funcionamiento comenzó en agosto de 2025.

Argentina

Insight Crime detalla que en el país sudamericano está en construcción el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (CERIAP), también conocido como «El Infierno».

Cuestionamientos

El informe explica que, a pesar de que el término "megacárcel" se ha convertido en una "palabra de moda" entre los líderes regionales, ninguno ha logrado los mismos resultados que el CECOT de El Salvador.

Aun con eso, Insight Crime reitera que "maximizar la capacidad penitenciaria no es una fórmula infalible para el éxito" y señala que encarcelar a un gran número de personas no es eficaz si las prisiones cuentan con personal y financiación insuficientes.

"Se convierte en un caldo de cultivo para la violencia, ya que los reclusos forman grupos para protegerse y comienzan a competir por el control del territorio y los negocios dentro de los muros de la prisión", afirma el medio.

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