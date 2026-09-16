Bukele inaugura carretera y escuela en Ahuachapán y habla de fortalecer la conexión con Guatemala

El pasado 15 de septiembre, en el marco del Día de la Independencia de El Salvador, el presidente Nayib Bukele presentó la renovación de una carretera y un nuevo centro escolar llamado Los Toles, como parte de una "promesa" que el mandatario hizo hace un año a los pobladores de la zona.

De acuerdo con un video de Casa Presidencial, las obras se concentran en el departamento de Ahuachapán, que incluye una carretera de más de 15 kilómetros.

"Hace exactamente un año hicimos una promesa y hoy estamos aquí diciendo: ‘Misión cumplida’", dijo Bukele frente a estudiantes y personas que viven en Ahuachapán.

Bukele mencionó que, en un inicio, la idea era conectar Ahuachapán con Los Toles, pero que el proyecto progresó a tal punto que incorporó otros tramos carreteros solicitados por las comunidades cercanas.

El mandatario afirmó que la primera ampliación de la carretera en Ahuachapán iba a ser de 8 a 12 kilómetros, pero las autoridades decidieron ampliarla hasta los 15.14 kilómetros.

Nayib Bukele vinculó la carretera con la posibilidad de fortalecer la conexión con Guatemala. De acuerdo con el medio Infobae, Bukele mencionó que "una eventual continuidad vial del lado guatemalteco podría impulsar un paso fronterizo y generar actividad comercial y turística".

Día de la Independencia, desde Los Toles 🇸🇻 pic.twitter.com/7uIIgF41fD — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 16, 2026

Durante su discurso, el mandatario Bukele le solicitó a su ministra de Educación, Karla Trifueros, que el sistema educativo tenga incorporado no solo internet y computadoras, sino también tutores de IA.

El presidente reiteró, según Infobae, que los estudiantes tendrán acceso a becas para estudios superiores una vez terminen el bachillerato.

"Lo único que falta es su esfuerzo al estudiar", dijo Bukele.

Lea también: A quién aplicaron la primera condena a prisión perpetua en El Salvador tras la reforma impulsada por Bukele