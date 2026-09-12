A quién aplicaron la primera condena a prisión perpetua en El Salvador tras la reforma impulsada por Bukele

La justicia de El Salvador emitió, por primera vez en su historia, una condena a prisión perpetua contra un hombre hallado culpable de asesinato, informó la Fiscalía General de la República (FGR) el viernes 11 de septiembre.

De acuerdo con el sitio ElSalvador.com, el fallo lo dictó el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador, con sede en Santa Tecla, contra Carlos Arturo Herrera Castro, de 31 años, a quien declaró responsable de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova.

El medio precisó que la sentencia corresponde a prisión perpetua revisable, con base en el artículo 92-B del Código Penal.

El sitio de noticias Infobae detalló que el crimen ocurrió el 18 de mayo del 2026 en el cantón Teosinte, distrito de Arcatao, Chalatenango.

Según la reconstrucción de los hechos citada por ese medio, Herrera Castro había bebido alcohol antes de discutir con López Córdova, a quien describió como su amigo. Durante el altercado, lo golpeó con piedras en la cabeza y el rostro, lo que le provocó la muerte, y luego le sustrajo el dinero en efectivo que portaba.

En el juicio, la Fiscalía presentó testigos que aseguraron haber visto al acusado contando dinero junto al cuerpo de la víctima y agregó que Herrera Castro habría ofrecido US$10 a uno de los testigos para que no informara del hecho a las autoridades.

El contexto de la reforma

La posibilidad de aplicar cadena perpetua se abrió después de que el Congreso salvadoreño, controlado por el oficialismo, eliminara en abril la prohibición constitucional que impedía esta pena y la habilitara para casos de homicidio, violación y terrorismo, según el sitio DE.

Antes de la reforma, la condena máxima era de 60 años de prisión, con mecanismos de reducción de sentencia. El mismo medio recordó que el presidente Nayib Bukele impulsó posteriormente una norma adicional que extiende el castigo a menores de edad que cometan asesinatos, violaciones o participen en actos terroristas.

Las reformas al artículo 27 de la Constitución y a leyes penales secundarias entraron en vigor el 26 de abril del 2026, y los nuevos Juzgados de lo Criminal quedaron formalmente habilitados el 14 de mayo de ese año.

El homicidio de López Córdova ocurrió cuatro días después, el 18 de mayo, lo que permitió que el tribunal aplicara el nuevo régimen de sanciones al caso.

#ÚltimaHora | La @FGR_SV logra la primera condena de prisión perpetua en la historia del país.



Carlos Arturo Herrera Castro fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova.



El día del crimen, el imputado atacó a la víctima con piedras… pic.twitter.com/tdPmo4yOUm — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 11, 2026

¿Cómo funciona la pena?

De acuerdo con lo detallado por Infobae, la legislación salvadoreña contempla que la prisión perpetua sea revisable: para personas adultas condenadas por un solo delito, la primera revisión puede solicitarse tras 30 años de reclusión; en casos de concurso de delitos, el plazo se extiende a 35 años, y en condenas con agravantes, a 40 años.

DW añadió que la medida se inscribe en el régimen de excepción vigente en El Salvador desde el 2022, piedra angular de la ofensiva de Bukele contra las pandillas, que, según cifras citadas por el medio, ha llevado a prisión a cerca de 92 mil personas y ha reducido la criminalidad a mínimos históricos.

El mismo reporte recordó que organismos de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales han señalado al mandatario por presuntos abusos contra los derechos humanos durante la aplicación de ese régimen, señalamientos que, según esas entidades, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.