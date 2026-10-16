10 meses para una megacárcel al estilo Bukele versus 4 años sin mover un ladrillo: La brecha entre Costa Rica y Guatemala

En una región asediada por el narcotráfico y las estructuras de extorsión, la capacidad de respuesta estatal se mide en la celeridad de su infraestructura penal.

El Salvador sentó un precedente en la región con el CECOT, pero Costa Rica es el caso más reciente que reabrió la discusión.

El país centroamericano inauguró el Centro de Alta Contención Contra la Delincuencia Organizada (CACCO) —una megacárcel para 5 mil 100 reclusos al estilo del modelo Bukele— tras solo diez meses de edificación.

Aunque este tipo de infraestructuras genera debates internacionales por temas de garantías procesales, la velocidad de su ejecución expone una marcada brecha de gestión pública.

Al comparar los ritmos del Istmo, Guatemala muestra un déficit crónico: acumula 16 años sin inaugurar un solo penal y lleva cuatro años atascada en procesos administrativos para construir dos prisiones de máxima seguridad.

¿Cómo logró Costa Rica edificar una megacárcel al estilo Bukele en solo 10 meses?

El hito en San Rafael de Alajuela demostró cómo la planificación directa permitió levantar el CACCO en un tiempo récord de diez meses de obra civil.

No es un hecho aislado en el sur centroamericano. Anteriormente, Costa Rica ya había erigido el Centro de Atención Institucional (CAI) Terrazas —un complejo de 17 mil m² y 82 edificaciones para mil 248 reclusos— en un plazo de 12 meses.

Esta celeridad operativa es la que ha reavivado las comparaciones en el Istmo sobre por qué otros países no logran concretar sus obras de seguridad.

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una "megacárcel" con capacidad para 5 mil 100 presos. (Foto Prensa Libre: EFE)

¿Por qué la crisis penitenciaria en Guatemala es una deuda histórica?

Guatemala acumula 16 años de deuda en infraestructura carcelaria. La última prisión construida fue Fraijanes II en el 2010, una obra que no resolvió el problema del hacinamiento ni el control sobre la población reclusa.

Esta parálisis de casi dos décadas ha permitido que desde las cárceles se sigan coordinando extorsiones, asesinatos y ataques armados contra las fuerzas de seguridad, convirtiendo a los penales en "centros de mando" del crimen organizado ante la incapacidad del Estado para aislar a los reos de alta peligrosidad.

La problemática volvió al debate público durante el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2026).

En la cita empresarial centrada en seguridad, el presidente Bernardo Arévalo abordó la urgencia de la infraestructura penal y reiteró los compromisos del Ejecutivo para la construcción de dos prisiones de máxima seguridad; la cárcel El Triunfo, en Morales, Izabal, y la cárcel de Masagua, en Escuintla.

¿En qué estado se encuentran las dos prisiones de Guatemala tras 4 años de intentos?

Pese a los anuncios oficiales, el historial de las dos obras expone los frenos burocráticos que arrastra el país desde que se prometieron en el 2022, en gestiones de Gobierno anteriores que ahora han recaído en la administración de Arévalo:

Cárcel de Masagua (Escuintla)

Cumple cuatro años de retraso. Adjudicada en el 2022 por US$87.9 millones, la obra civil nunca inició. Confirmada en fase de ejecución sobre un terreno extinto al narcotráfico, diseñada para albergar a más de 2 mil reclusos de alta peligrosidad.



Avance real: Tras rescindir el contrato a la empresa adjudicada por investigaciones de presunta falsificación de documentos, el Ministerio de Gobernación debió pedir prórrogas de financiamiento ante el BCIE y prepara las bases para reiniciar la licitación. Cárcel El Triunfo (Morales, Izabal)

Proyecto de máxima seguridad en terreno incautado al crimen organizado.



Avance real: Enfrentó suspensiones por amparos judiciales. Tras resoluciones que permitieron reactivar el plan, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército asumió las labores de movimiento de tierras, con estimaciones de entrega fijadas hacia el 2027.

El contraste en la región evidencia que la parálisis guatemalteca no responde únicamente a la falta de presupuestos o créditos internacionales, sino a la fragilidad institucional para ejecutar contrataciones complejas, las cuales no se pudo resolver Alejandro Giammattei durante su mandato.

Mientras en Costa Rica la prioridad política se tradujo en licitaciones blindadas que pasaron del plano a la inauguración en meses, en Guatemala los proyectos terminan entrampados entre auditorías, disputas legales con contratistas y trámites burocráticos que mantienen la infraestructura penal paralizada.

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