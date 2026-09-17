Visitas virtuales para menores se implementarán en seis cárceles de baja peligrosidad

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) determinó que la modalidad de visitas virtuales, como una alternativa para regular el ingreso de menores de edad bajo el Decreto 3-2025, se implementará exclusivamente en seis centros carcelarios: Malacatán, San Marcos; Coatepeque y el Preventivo de Mujeres, Quetzaltenango; Santa Cruz del Quiché, Quiché; Chimaltenango, Chimaltenango, y Cobán, Alta Verapaz.

La institución argumentó que estos recintos no disponen de espacio físico para construir áreas dignas e independientes para la convivencia presencial de los niños.

"La modalidad virtual la vamos a implementar únicamente en seis lugares específicos, pero esto derivado a que no se cuenta con espacios físicos para poder hacer un área presencial...", explicó Melvin Rosales, subdirector del Sistema Penitenciario de Guatemala (SP), durante una citación en el Congreso de la República.

El Decreto 3-2025 reforma la Ley para la Protección de la Niñez y Adolescencia contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas con el propósito de promover cambios para prevenir que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas durante su ingreso a los centros penitenciarios.

Inversión para el control de identidad

Para verificar la identidad en los centros carcelarios, Presidios efectuó una inversión adicional para adquirir un primer lote de cámaras web y lectores biométricos de huella y rostro por Q85 mil.

Estos dispositivos complementan la plataforma web tramites.gsp.gov.gt, que valida la documentación sobre parentesco y la legalidad del ingreso de los menores mediante el cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (Renap).

Sin embargo, el despliegue tecnológico y la priorización de recintos generaron cuestionamientos por concentrarse en penales con menor incidencia criminal o baja población y excluir los centros con mayor presencia de pandillas e historial de violencia.

Ante estos cuestionamientos, el diputado José Chic recriminó la falta de priorización de cárceles de alto riesgo. "¿Por qué no se hizo esta modalidad virtual en los lugares donde hay mayor incidencia criminal y donde los pandilleros tienen mayor control? O sea, Fraijanes, Pavón, Pavoncito, centro preventivo de zona 18...", argumentó.

Chic cuestionó el criterio al señalar el caso del penal de San Marcos. "Malacatán, ¿cuántos privados de libertad hay? 83. Imagínese, para 83 privados de libertad está generando usted un área virtual... debería realizarla donde más incidencia delincuencial y criminal hay", enfatizó.

Asimismo, el congresista desestimó que los esquemas presenciales actuales garanticen la integridad de los menores y recordó que un adolescente resultó herido semanas atrás durante un ataque armado registrado en un período de visitas en el Preventivo de la zona 18.

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Solo tres solicitudes

El reglamento para regular las visitas de los menores de edad se emitió el 8 de septiembre recién pasado.

Para acreditar el primer grado de consanguinidad del menor que efectúa la visita, se debe presentar un certificado de nacimiento extendido por el Renap, que tenga como máximo seis meses de haber sido emitido, y en él deberá constar la fotografía de la niña, niño o adolescente.

Además, se debe completar un proceso de acreditación en el portal web tramites.gsp.gov.gt, diseñado para validar el parentesco de los niños mediante certificaciones del Registro Nacional de las Personas (Renap) y controles biométricos.

Sin embargo, el proyecto comenzó con pocas solicitudes.

El subdirector de Informática de la institución confirmó el saldo inicial de la plataforma. "Hasta el momento hemos recibido tres solicitudes únicamente".

El dato generó observaciones del diputado, quien señaló la lentitud del proceso frente al tiempo de preparación estipulado por la ley. "A mí ya me preocupó que solo tres solicitudes lleve de 24 mil privados de libertad que tiene... tuvieron 18 meses para hacer esa implementación progresiva", expuso.

Por su parte, los representantes del Sistema Penitenciario sostuvieron que la base de datos se consolidará gradualmente conforme las familias completen el trámite. Además, indicaron que el ingreso de menores a las prisiones ha registrado una baja estadística desde enero.

En cuanto a la infraestructura presencial, el SP reportó trabajos de remozamiento en 15 centros carcelarios —incluidos Pavón, Santa Teresa y el Preventivo de la Zona 18— y la construcción de espacios de visita en otros cuatro recintos —Fraijanes 1, Pavoncito, Santa Elena, Petén, y Renovación 1—, con el objetivo de habilitar áreas presenciales adecuadas en 19 penales del país.

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