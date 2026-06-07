Motín en el Preventivo de la zona 18 deja un reo muerto y un visitante herido de bala

Los Bomberos Municipales informaron que este domingo 7 de junio se registró un motín en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Se reportaron dos heridos de bala, uno de los cuales falleció al llegar a un centro asistencial.

El reo fallecido fue identificado como Mauricio Ernesto Gaitán Martínez, de 32 años. El visitante herido es un adolescente de 17 años.

Según los reportes preliminares, a eso de las 12:50 horas los Bomberos Municipales efectuaron los trasladados hacia la emergencia al Hospital Roosevelt.

Gaitán Martínez presentaba heridas en el cráneo y abdomen, presuntamente provocadas con arma cortante. Además, tenía una perforación de bala en el abdomen.

Aparte, el adolescente tenía una herida de bala en el abdomen, con orificio de entrada y salida.

Según manifestó Juan Mayen, auxiliar alcaide, el hecho ocurrió durante horario de visitas y se desconocen las causas que lo originaron.

Familiares del menor herido indicaron que, mientras los visitantes ingerían alimentos, se registró un corte de energía eléctrica y posteriormente se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Autoridades del Sistema Penitenciario (SP) y de la Policía Nacional Civil ya se encuentran en la referida cárcel para desarrollar las investigaciones.

Aún se desconoce qué originó la alteración del orden en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. El Hospital Roosevelt confirmó la muerte del reo.

El SP informó que “se descarta motín”. Añadió que la Fuerza Élite y los órganos de control identificaron y pusieron a disposición de las autoridades a dos privados de libertad involucrados en el incidente armado ocurrido este domingo, en el que resultaron heridas dos personas.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad para establecer orden en el centro y se realizó una requisa, en la que se incautaron dos armas de fuego”, afirmó el SP.

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