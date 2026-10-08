Enade 2026: Presidente Bernardo Arévalo anuncia inversiones en armamento y nuevas cárceles

El presidente Bernardo Arévalo participó en el cierre del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2026, en donde anunció nuevas inversiones en armamento para el Ejército, equipamiento policial e infraestructura penitenciaria como parte de su estrategia de seguridad.

El mandatario también respaldó la meta de reducir la tasa de homicidios propuesta por el sector empresarial y presentó durante su intervención resultados en capturas, decomisos y fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

Meta de homicidios y prioridades

Arévalo respaldó la propuesta de Fundesa de reducir la tasa de homicidios de 16.8 a 8 por cada 100 mil habitantes para el 2036. Reconoció que “es un objetivo que exige coordinación entre instituciones y continuidad más allá de los períodos de gobierno”.

El mandatario recordó que en el 2009 Guatemala registraba 46.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que hoy está en 16.8. Arévalo atribuyó la reducción de los últimos 15 años al fortalecimiento del sistema de justicia, la profesionalización de la PNC y una mayor coordinación institucional, aunque admitió estancamientos, repuntes y territorios donde los homicidios siguen concentrándose.

Indicó que la propuesta coincide con tres prioridades de su administración: fortalecer las instituciones, mejorar la coordinación entre seguridad y justicia y garantizar inversiones transparentes y eficaces.

También destacó la firma del convenio de cooperación entre las autoridades del sector seguridad y justicia, “porque ninguna institución puede enfrentar sola al crimen organizado”, aseguró.

El mandatario también advirtió sobre el riesgo de que estructuras criminales utilicen instituciones públicas para proteger actividades ilícitas y evadir la justicia.

“La seguridad no puede garantizarse si las entidades responsables de combatir la delincuencia están infiltradas por redes de corrupción o responden a intereses criminales”, aseguró.

Resultados en seguridad

El mandatario destacó que entre enero y septiembre del 2026 se registraron más de 2 mil 290 capturas vinculadas con el narcotráfico, la detención de 750 integrantes de pandillas y 38 personas requeridas por la justicia internacional. También informó a los empresarios que se incautaron más de 10 toneladas de drogas en ese período y que el total decomisado y destruido desde el inicio de su Gobierno alcanza aproximadamente 36 toneladas. Indicó también que estas operaciones representan un impacto económico superior a Q3 mil 500 millones para las estructuras del narcotráfico.

Afirmó también que su administración logró una reducción del 40% en las extorsiones mediante operativos contra estructuras criminales y acciones para limitar las comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios. No precisó el período de comparación ni detalló si la disminución corresponde a denuncias, hechos investigados u otro indicador. Aseguró que continuarán los operativos contra pandillas y redes de extorsión, especialmente las que afectan a comerciantes, transportistas y familias.

Fortalecimiento policial

En casi tres años de gestión, dijo que se han incorporado 9 mil 316 nuevos agentes a la PNC y reiteró que espera finalizar con 12,000 nuevos policías. También enfatizó que se incrementó el bono mensual de alimentación de los agentes y que, desde el 2024, se han habilitado más de 60 instalaciones policiales, entre comisarías, estaciones y subestaciones.

Además, anunció que antes de finalizar el 2026 se incorporarán más de 1,000 patrullas y 1,000 motocicletas nuevas para ampliar la movilidad y la cobertura. En equipamiento, informó sobre la adquisición de 10,000 pistolas y 5 millones de municiones para la PNC.

Armamento para operaciones contra el narcotráfico

Arévalo indicó que el Gobierno invirtió más de US$5 millones en la compra de más de 14 mil piezas de armamento y accesorios para unidades militares que participan en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Las adquisiciones incluyen ametralladoras, lanzagranadas, cargadores y otros equipos para fortalecer al Ejército. También vinculó estas inversiones con la protección de fronteras, el control territorial y el combate al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Sistema penitenciario

Uno de los principales anuncios realizados por el presidente en el Enade 2026 fue la construcción de dos centros de máxima seguridad “para revertir décadas de falta de inversión carcelaria”.

El primero es El Triunfo, en Izabal, en construcción, con capacidad para más de 2,000 personas privadas de libertad de alta peligrosidad. Afirmó que se construye en un terreno que antes estuvo en manos de estructuras vinculadas al narcotráfico.

El segundo es la cárcel de máxima seguridad de Masagua, Escuintla, cuya licitación y adjudicación prevé avanzar antes de finalizar el 2026.

Según Arévalo, estos proyectos no solo buscan aumentar la capacidad, sino modificar el funcionamiento penitenciario para impedir que los centros sigan siendo bases de operaciones criminales. Tendrán un sistema de clasificación de privados de libertad y personal preparado para cárceles de máxima seguridad. Aseguró que no trasladará automáticamente a la guardia penitenciaria actual, sino que forma equipos especializados.

Recordó también que en enero del 2025 se graduaron 492 guardias penitenciarios y anunció que próximamente se graduarán 30 integrantes de la nueva guardia para El Triunfo. También se modernizarán ocho centros penitenciarios adicionales, con una inversión inicial estimada en Q10 millones para bloqueo de señal en siete cárceles de mayor riesgo.

El mandatario destacó la optimización del control telemático, que ha generado un ahorro de aproximadamente Q22 millones y permitirá ampliar el monitoreo hasta 3,000 personas.

Homicidios y ciberseguridad

Arévalo afirmó que en los primeros siete meses del 2026 hubo menos homicidios que en el mismo período del año anterior: la tasa pasó de 17.7 a 16.8 por cada 100 mil habitantes. Aunque destacó la disminución, reconoció que los resultados son insuficientes y que se deben mantener los esfuerzos.

Sobre ciberseguridad, dijo que es una prioridad pendiente. Guatemala lleva 17 años discutiendo una legislación específica, mientras aumentan los delitos cometidos mediante teléfonos, computadoras y otros dispositivos.

En los últimos cinco años, señaló, solo se han conseguido cinco condenas por alteración de información, lo que evidencia limitaciones del marco legal. Destacó que una propuesta reciente recibió dictamen en el Congreso y aseguró que el Ejecutivo respaldará una ley técnicamente sólida, con reglamento, presupuesto y capacidades institucionales. No fijó fecha para su aprobación ni detalló el financiamiento requerido.

Seguridad y economía

Arévalo vinculó la seguridad con los planes para convertir a Guatemala en un centro logístico e industrial de la región. Señaló que las inversiones en carreteras, puertos y fronteras deben acompañarse de acciones contra el narcotráfico, el lavado de dinero y otras actividades que afectan el comercio legítimo.

Afirmó que la economía no puede desarrollar plenamente su potencial mientras existan territorios controlados por organizaciones criminales y recursos ilícitos infiltrados en actividades económicas. Pidió al sector empresarial mantener su participación en los esfuerzos de seguridad mediante seguimiento de resultados, fiscalización y propuestas técnicas, e involucrar a comunidades, universidades y organizaciones sociales en la prevención de la violencia.

El presidente recordó que a su administración le quedan aproximadamente 14 meses y reconoció que varios proyectos requieren plazos superiores a un período de gobierno. Por eso, dijo, su responsabilidad será dejar capacidades institucionales, equipamiento y proyectos en marcha para que las siguientes autoridades les den continuidad.

Reiteró su respaldo a la meta de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes para el 2036 y sostuvo que alcanzarla dependerá de mantener la coordinación entre instituciones, sostener las inversiones en seguridad y garantizar que los esfuerzos contra el crimen organizado continúen en las próximas administraciones.