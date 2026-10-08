Inicia el Enade 2026: Fundesa llama a coordinar esfuerzos para fortalecer la seguridad y justicia en Guatemala

La tarde de este jueves 8 de octubre inició el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2026. José Miguel Torrebiarte, presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), inauguró el evento con un discurso que destaca los avances que ha alcanzado el país, así como los desafíos pendientes en seguridad y justicia.

Bajo la temática “A paso seguro: la seguridad integral es el camino a la prosperidad”, el Enade hace un llamado al trabajo conjunto de los tres organismos del Estado, el sector empresarial, el sector académico, la cooperación internacional y la sociedad civil.

La aspiración de esa interacción debería encaminarse a una reducción del 50% en la tasa de muertes violentas, al pasar de 16 por cada 100 mil habitantes a 8 por cada 100 mil.

“Estar aquí, alrededor de los mismos desafíos, es una buena señal. Nos recuerda que podemos avanzar cuando decidimos trabajar juntos por Guatemala”, expresó Torrebiarte.

Avances económicos y confianza

En su discurso, Torrebiarte recordó que hace un año se planteó la posibilidad de atraer inversión extranjera para generar empleo en Guatemala. En este sentido, destacó que la inversión extranjera directa superó los 1,880 millones de dólares en el 2025, un 8.8% más que en el 2024.

En cuanto a la economía, destacó que tuvo un crecimiento del 4.3% y se proyecta uno del 4.1% para este 2026, “un dinamismo que ya no se explica únicamente por las remesas”, aseguró.

Además, destacó que las tres principales calificadoras de riesgo internacionales mantienen a Guatemala a un escalón del grado de inversión.

No obstante, advirtió: “Son buenas noticias. Nos dicen que hay confianza. Pero para que esa confianza se traduzca en más inversión y más empleos, las tres calificadoras también coinciden que hace falta fortalecer nuestras instituciones”.

Así también, añadió que “necesitamos que esa estabilidad macroeconómica que nos caracteriza vaya acompañada de ejecución e implementación”.

Hitos legislativos

Torrebiarte reconoció que en el país se han dado varios avances en materia legislativa, tales como la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, las reformas para facilitar alianzas público-privadas, la Ley General del Sistema Portuario Nacional, la ley antilavado y la nueva Agencia Nacional de Infraestructura.

“Hay que reconocer el trabajo del Congreso y el esfuerzo del Ejecutivo. Pero ahora toca llevar esas decisiones a la práctica. Las leyes necesitan reglamentos. Las instituciones necesitan equipos y recursos. Y la inversión, para convertirse en empleo y oportunidades, necesita certeza y seguridad”, subrayó.

Diagnóstico sobre la seguridad

Torrebiarte también recordó que en el 2009 se registraban más de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes y hoy la cifra ronda los 16.

“Es una reducción muy importante. Pero nos hemos estancado. Necesitamos entender qué está fallando y qué debemos hacer mejor”, afirmó.

Entre los datos que presentó durante su intervención, citó que el impacto del ecosistema criminal es del 7.7% del PIB; en Guatemala hay cinco agentes de seguridad privada por cada policía nacional civil; 70 de cada 100 extorsiones se originan en las cárceles; el sistema penitenciario tiene 24 mil privados de libertad y una sobrepoblación del 300%; apenas 2,000 guardias por turno y un presupuesto equivalente al 0.08% del PIB, cuando el promedio centroamericano es del 0.17%; seis de cada diez personas que salen del sistema reinciden.

En materia de justicia, solo el 5% del Presupuesto General del Estado se destina a este sector. Para el 2027, el Organismo Judicial enfrenta una brecha de Q2 mil 141 millones, y el 91.7% de lo que recibe cubre gastos fijos.

“Detrás de todos estos datos hay personas. Hay familias que viven con miedo, comerciantes que pagan extorsión, trabajadores que pierden oportunidades y un país que compromete su futuro”, indicó.

Además, resaltó que “la inseguridad no termina en una comisaría ni se resuelve con una sola institución. Es un sistema”.

Un sistema y una meta

Torrebiarte también planteó la necesidad de que la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Organismo Judicial, la Defensa Pública, el Instituto de la Víctima y el Sistema Penitenciario compartan información, sigan cada caso y respondan por resultados. “Una denuncia no debería perderse entre oficinas que no pueden comunicarse”, enfatizó.

Conversatorios previos al Enade 2026

Luego de siete conversatorios preparatorios para el Enade 2026, realizados entre abril y septiembre, y de 12 años de trabajo de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, se perfiló la meta de reducir a la mitad la tasa de homicidios actual para llegar a 8 por cada 100 mil habitantes en los próximos diez años.

“¿Es posible? Sí. Sabemos que Guatemala ya ha conseguido reducciones muy significativas en el pasado. El desafío ahora es hacerlo de manera sostenida”, aseguró Torrebiarte.

Para lograr este objetivo, propuso cinco prioridades:

Una sola meta de país, clara y medible; pasar del diagnóstico a la acción; un sistema con información compartida, número único de caso y resultados comunes; financiar la tarea con planificación multianual y metas verificables; y asumir la corresponsabilidad: el Estado debe garantizar seguridad y justicia, el sector privado contribuir con prevención, inversión y empleo, y la ciudadanía denunciar, participar y exigir cuentas.

Firmaran convenio

Torrebiarte anunció que las máximas autoridades de seguridad y del sector justicia en el país firmarán un convenio de cooperación durante el Enade 2026.

“Esto no es una simple firma. Debe representar una nueva forma de trabajar: con una visión compartida, indicadores comunes, información transparente y rendición de cuentas que trascienda períodos de gobierno. Eso es lo que significa avanzar a paso seguro”, afirmó.

Al cierre, agradeció a expositores, instituciones del Estado, patrocinadores, al Comité Organizador y a los asistentes. “Hace veinte años ENADE nació con la convicción de que los grandes desafíos de Guatemala necesitan espacios donde podamos estudiarlos, dialogar y construir propuestas juntos. Hoy, esa convicción sigue intacta”, recordó. “Guatemala ha avanzado. Pero puede avanzar mucho más. Tenemos un camino por delante. Caminémoslo juntos. Y caminémoslo a paso seguro”.

El Enade 2026 continuará durante la tarde de este jueves con exposiciones de expertos internacionales y paneles sobre seguridad, justicia y desarrollo.