Ivan Duque: “Las extradiciones son un buen disuasivo contra el narcotráfico”

Como un compromiso y un bien común de todos los ciudadanos calificó el expresidente de Colombia, Iván Duque, el asunto de la seguridad durante su exposición en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2026, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

El exmandatario colombiano, quien fue el principal expositor del evento, compartió una serie de experiencias y recomendaciones implementadas en su país para garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante estrategias y normas encaminadas al combate de la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, con el fin de evitar que esas estructuras delictivas se incrusten en el Estado.

“La seguridad es de todos y como bien público a los ciudadanos les mejora estructuralmente la calidad de vida”, afirmó Duque durante su exposición, en la que hizo énfasis en el peligro de que el narcotráfico se incruste en las instituciones de los países latinoamericanos y termine convirtiendo un Estado democrático en un “narcoestado”.

En este sentido, recordó que, en Colombia, la organización delictiva conocida como el cartel de Cali brindó apoyo financiero durante su campaña al expresidente Ernesto Samper, quien gobernó el país entre 1994 y 1998. Con base en esta experiencia, Duque aseguró que es sumamente peligroso que este tipo de organizaciones apoyen y financien a los políticos, ya que esta situación genera compromisos con los narcotraficantes, lo que socava por completo al Estado.

Duque también afirmó que este tipo de situaciones afecta a los medios de comunicación, ya que se imponen mecanismos como la denominada “Ley Mordaza”, con el objetivo de silenciar a la prensa y poner en riesgo la seguridad e integridad de los periodistas.

El expresidente de Colombia también comentó que “en cuanto los derechos de alguien están en peligro, los derechos de todos están en peligro”, haciendo énfasis en que estas amenazas no solo afectan a un sector, sino a toda la población de un país.

Un solo propósito

Duque expuso que, para que la seguridad pueda tener éxito en un Estado, “todas las fuerzas de seguridad deben trabajar por un mismo propósito”. En este sentido, agregó que uno de los mecanismos que dieron resultado en Colombia fue quetodas las fuerzas de seguridad estuvieran bajo el mando del Ministerio de la Defensa.

Entre las principales ventajas de esta medida está que permite la unificación presupuestaria, además de mejorar la capacidad logística y operacional de cada fuerza, logrando que estén unificadas en un solo propósito: “combatir al narcotráfico y al crimen organizado”.

Como parte de esta estrategia, dijo que fue muy importante el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad para combatir el narcoterrorismo, gracias al apoyo y la colaboración de Estados Unidos, que ha sido un socio estratégico para los países latinoamericanos en la lucha contra estos grupos delictivos. Expresó que uno de los métodos más eficaces implementados para disuadir a los narcotraficantes han sido las extradiciones.

“Si hay algo que el narcotraficante nunca desea es ser extraditado. La extradición es un mecanismo disuasivo y eficaz. Lo que más temía Pablo Escobar era ser extraditado”, añadió.

Según indicó, durante su mandato como presidente de Colombia firmó más de 800 extradiciones hacia Estados Unidos de personas vinculadas con el narcotráfico.

Además de estas acciones, aseguró que también es muy importante que los Estados implementen medidas fiscales encaminadas a evitar que dinero proveniente del narcotráfico y del crimen organizado se infiltre en los sistemas financieros y en el Estado.

El expresidente de Colombia también resaltó que, para que estas medidas funcionen, es necesario que haya consenso y acuerdos entre todos los poderes del Estado, como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, encaminados a un bien común: la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, mediante planes de seguridad, leyes y un aparato de justicia sólido.

“La seguridad necesita recursos, los recursos necesitan consensos y los concesos necesitan una alianza público-privada”, resaltó Duque, haciendo énfasis en que el papel y la colaboración del sector privado son muy importantes, ya que la seguridad genera inversión, la inversión genera empleo y el empleo genera mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos.

Por último, destacó el papel que Fundesa ha desempeñado en la organización del Enade y, en especial, al tratar un tema tan importante como la seguridad, con el objetivo de generar el bien común de Guatemala.