Se entrega ex viceministra Claudia Palencia por caso de fuga de reos en Fraijanes 2 y queda sujeta a proceso

La ex viceministra de Seguridad, Claudia del Rosario Palencia, se entregó a las autoridades la primera semana de septiembre, luego de que el Juzgado Tercero Penal emitiera una orden de captura en su contra por su presunta vinculación con la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2.

La orden de captura forma parte de las pesquisas que el Ministerio Público (MP) desarrolló para establecer las posibles responsabilidades de exautoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario en la fuga de los privados de libertad.

La exfuncionaria es señalada por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión. Además, por la fuga de los reos también están implicados el exministro de Gobernación, Francisco José Jiménez Urungaray, y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.

Este 16 de octubre de 2026 se conoció que a través de su equipo legal presentó un Memorial al juzgado tercero penal para poder tener una presentación espontánea y resolver su situación legal.

Sin embargo, debido a la reserva judicial decretada en el proceso, se desconoce con precisión la fecha en la cual se habría presentado la judicatura y los hechos que la investigación señala en su contra.

Se confirmó que la exfuncionaria quedó sujeta a proceso por el delito de usurpación de funciones y se decretó falta de mérito por cooperación para la evasión.

Además al presentarse espontáneamente se revocó la orden de captura en su contra y tras el proceso penal fue beneficiada con medidas sustitutivas que le permiten llevar el proceso fuera de prisión.

Claudia Palencia deberá presentarse nuevamente al Juzgado Tercero Penal, con el juez Julio César Vázquez Xol, el 25 de enero 2027 para la audiencia de etapa intermedia.

En este mismo proceso guardias del Sistema Penitenciario también enfrentan un proceso penal por su posible participación en la fuga de 20 reos pandilleros del Barrio 18 quienes evadieron la prisión.

Por este mismo caso el exministro de gobernación Francisco Jiménez y el exirector del sistema penitenciario Ludin Godínez se encuentran prófugos y tienen una orden de captura vigente en su contra.

Solicitud del MP a Interpol

El 13 de noviembre del 2025, el Ministerio Público informó que había solicitado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la activación de órdenes de captura internacional contra Jiménez, Palencia y Godínez.

En esa ocasión, la Fiscalía de Delitos Administrativos indicó que la petición había sido remitida a Interpol como parte de las acciones para localizar a los exfuncionarios investigados por la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18.

Investigación por la fuga de reos

De acuerdo con las investigaciones del MP, la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2 ocurrió entre el 11 y el 12 de octubre del 2025.

Desde entonces, las autoridades han recapturado a 10 de los privados de libertad; uno fue localizado sin vida y 9 continúan prófugos.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio de Gobernación informó que el Grupo Vulcano, una fuerza de tarea del Buró Federal de Investigaciones (FBI), apoyó las labores para ubicar a los pandilleros fugados.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo el 15 de junio pasado que la unidad del FBI abandonó Guatemala a finales del 2025 por la falta de coordinación con el Ministerio Público durante la gestión de la entonces fiscal general, María Consuelo Porras.

Según Villeda, el Grupo Vulcano regresará al país en julio del 2026, luego de que las autoridades estadounidenses acordaran reanudar la cooperación con el actual Ministerio Público para fortalecer la búsqueda y recaptura de los 9 pandilleros que aún permanecen prófugos.