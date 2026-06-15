MP de María Consuelo Porras negó apoyo al FBI, que buscaba recapturar a fugados de Fraijanes 2, afirma Mingob

Durante una conferencia de prensa este 15 de junio, Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, aseguró que la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, una unidad especializada del Buró Federal de Investigaciones (FBI), abandonó Guatemala a finales del 2025 debido a la falta de colaboración del Ministerio Público (MP) durante la administración de María Consuelo Porras.

Según el funcionario, la fuerza estadounidense había llegado al país para apoyar la localización y recaptura de los 20 pandilleros del Barrio 18 que escaparon de la cárcel Fraijanes 2; sin embargo, los agentes que integraban el equipo no encontraron apoyo de las autoridades del MP.

El equipo de la Fuerza Vulcano llegó a Guatemala luego de que Villeda solicitara apoyo para ubicar a los cabecillas del Barrio 18 que se habían escapado de la cárcel.

Villeda explicó que la Fuerza Vulcano, estaba integrada por agentes del FBI y fiscales estadounidenses y llegó a Guatemala en noviembre del 2025 y se retiró un mes después, debido a que no encontró apoyo para las operaciones, las cuales requerían resoluciones judiciales que debían tramitarse por medio del Ministerio Público.

Falta de apoyo del MP

"El problema surgió porque los fiscales que venían acompañando esta fuerza de tarea se acercaron al Ministerio Público para pedir la colaboración de esta entidad para mejorar la localización y la captura de estos delincuentes; sin embargo, se encontraron con que el Ministerio Público, en ese momento, al parecer no estaba muy interesado en darles este apoyo a través de los fiscales y por esa razón tomaron la decisión de irse del país y esperar a que hubiera mejores tiempos para generar una mejor coordinación", dijo.

Agregó que parte de esas acciones era solicitar órdenes de allanamiento, pero el MP, dirigido por Porras, no apoyó al equipo del FBI.

Villeda dijo que los integrantes de la Fuerza Vulcano ubicaron entre noviembre y diciembre del año pasado a varios de los reos prófugos de Fraijanes 2.

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"Con las personas que vinieron de parte de la Fuerza Vulcano del FBI hubo una coordinación que nos ayudó a dar ciertos resultados. Recuerde usted que hubo algunas recapturas", indicó.

De los 20 pandilleros que escaparon de Fraijanes 2, uno fue asesinado, ocho han sido recapturados y 11 continúan prófugos.

"Nosotros necesitamos todavía capturar a 11 más que todavía andan en las calles y urge recapturarlos y enviarlos nuevamente a prisión", expresó Villeda.

Fuerza Vulcano regresará en julio

Informó que durante una visita reciente a Estados Unidos se reunió con el director de la Fuerza Vulcano y con el nuevo fiscal general, quien ofreció apoyo para que fiscales guatemaltecos trabajen de forma coordinada con los investigadores estadounidenses.

"El fiscal general —Gabriel García Luna— les ha hecho saber que existe una nueva administración y que existe toda la voluntad de parte del Ministerio Público para que los fiscales guatemaltecos coordinen con los fiscales del FBI y se puedan mejorar y agilizar las recapturas", explicó.

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Añadió que el director de la Fuerza Vulcano se comprometió a enviar nuevamente un equipo especializado a Guatemala durante julio próximo.

"El director del Grupo Vulcano del FBI se ha comprometido a enviar nuevamente a esta fuerza de tarea en el mes de julio, comprendiendo que ahora va a existir toda esa colaboración por parte del Ministerio Público", manifestó.