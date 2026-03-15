Fuga de reos en Fraijanes 2: 11 pandilleros siguen prófugos luego de cinco meses

La fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes 2 se informó el 12 de octubre del 2025. El Sistema Penitenciario (SP) señaló que pertenecían al Barrio 18 y que eran considerados de alta peligrosidad.

A la fecha, ocho han sido recapturados, uno falleció tras la fuga y 11 permanecen prófugos, según el Ministerio de Gobernación, que ofrece Q150 mil por información que lleve al paradero de los pandilleros, declarados como terroristas.

La detención más reciente fue el pasado viernes 13 de marzo. El nombre de José Carmelo Sinay Ortiz, alias “Inquieto” o “Style”, fue borrado de la lista de los 20 fugados, al ser recapturado por la Policía Nacional Civil (PNC).

Sinay Ortiz fue detenido durante dos allanamientos coordinados por la PNC y personal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público.

Se escondía en una vivienda ubicada en la zona 1 de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, y era protegido por integrantes de la clica Solo para Locos, del Barrio 18, según las autoridades.

Durante el operativo resultó herido al enfrentarse a tiros con agentes policiales y fue trasladado al Hospital Regional de Occidente.

Este domingo 15 de marzo, la PNC informó que fue trasladado al Preventivo de la zona 18.

Otros reos capturados

Entre los reos fugados que ya fueron recapturados están:

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon ”, integrante de la clica Latin Family de la pandilla Barrio 18, detenido durante un operativo en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

”, integrante de la clica Latin Family de la pandilla Barrio 18, detenido durante un operativo en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. El 18 de octubre del 2025, la PNC informó de la aprehensión de Melcin Gabriel De León, alias “Little Strong” , y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias “El Espectro ”, en la residencial La Toscana, zona 4 de Huehuetenango.

, y ”, en la residencial La Toscana, zona 4 de Huehuetenango. El 21 de ese mismo mes, agentes de la subestación de La Democracia, Escuintla, interceptaron una camioneta tipo agrícola en el kilómetro 82 de la ruta al Pacífico, donde capturaron a Nicolás Xantes Sis, alias “El Brown”.

El 20 de noviembre, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, unidad conformada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la PNC, capturó a Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias “Cartoon”, cabecilla del Barrio 18, en San José Pinula.

El 23 de diciembre, Milton Noel Najarro García, alias “Dark”, cabecilla de la clica Solo para Locos, fue detenido en Izabal.

El 4 de enero, la PNC informó que Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco”, de la clica Hollywood Gangsters, fue hallado muerto en San Rafael El Jocotillo, Villa Canales. De acuerdo con un informe policial, el hombre presentaba múltiples heridas de bala en la cabeza.

Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Joker”, fue recapturado el 30 de enero en la colonia Las Maravillas, San Pedro Ayampuc. Se le incautaron dos fusiles, cuatro pistolas, tolvas y municiones de diversos calibres.

Siguen prófugos:

Los pandilleros que aún continúan prófugos son: