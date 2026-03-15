Alias Inquieto, uno de los fugados de Fraijanes 2, es enviado al Preventivo de la zona 18

El subcomisario Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la Policía Nacional Civil, informa que José Carmelo Sinay Ortiz, alias Inquieto, recibió el alta médica después de que fue herido durante el operativo en el que fue capturado.

La PNC detalla que el pandillero del Barrio 18 fue localizado en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Además, fue ingresado en el Hospital Regional de Occidente, tras resultar herido durante la aprehensión.

En la madrugada de este 15 de marzo, las fuerzas de seguridad trasladaron a Sinay Ortiz al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

Con el arresto de Sinay Ortiz, suman ocho pandilleros capturados y uno fallecido del grupo de fugados en octubre del 2025.

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El Ministerio de Gobernación aseguró que el pandillero era protegido por presuntos integrantes de la clica Solo para Locos, con presencia en Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango y Guatemala.

La búsqueda de Sinay Ortiz comenzó hace tres semanas, según la PNC, cuando recibió una denuncia anónima sobre su posible paradero.

El recapturado terrorista del barrio 18 alias “El Inquieto” trasladado al preventivo de la zona 18



Luego de recibir alta médica, el terrorista de la pandilla del barrio 18 José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, alias “El Inquieto” recapturado por investigadores de la #DIPANDA pic.twitter.com/0TbM5f4p1E — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 15, 2026

Investigadores de la Policía detectaron que Sinay Ortiz se movilizaba entre Retalhuleu y Quetzaltenango; sin embargo, concluyeron que pasaba entre cuatro y cinco días en un inmueble y luego se mudaba para pasar desapercibido.

El 13 de marzo, agentes de la PNC fueron recibidos a balazos desde el interior de la vivienda. Como resultado del intercambio de disparos, dos policías resultaron heridos y fueron llevados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

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También, tres presuntos pandilleros fueron aprehendidos y un menor de edad fue remitido a la Procuraduría General de la Nación.

Quién es José Carmelo Sinay Ortiz

José Carmelo Sinay Ortiz integra la clica Solo para Locos, del Barrio 18, y permanecía recluido en la cárcel de Fraijanes 2, donde cumplía una pena por los delitos de homicidio en grado de tentativa, conspiración para asesinato y asociación ilícita.

El 12 de octubre del 2025, el Sistema Penitenciario informó sobre la fuga de 20 reclusos. El Mingob afirmó que esta habría ocurrido entre el 8 y el 11 de octubre de ese año.

Semanas después, el 17 de octubre del 2025, en Santa Catarina Pinula, fueron capturados los padres de Sinay Ortiz. Las autoridades policiales informaron que fueron señalados de conspiración para asesinato y asociación ilícita. No obstante, se les otorgó falta de mérito durante la audiencia de primera declaración.

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