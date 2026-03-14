Vendían droga otra vez en tienda de barrio en El Progreso, cuatro días después de un decomiso

Justicia

Vendían droga otra vez en tienda de barrio en El Progreso, cuatro días después de un decomiso

La Policía Nacional Civil allanó una tienda de barrio en San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, donde cuatro días antes ya habían descubierto un punto de narcomenudeo.

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Tienda de barrio El Progreso narcomenudeo cuatro días después

Investigadores antinarcóticos de la PNC allanaron una tienda que funcionaba como punto de narcomenudeo en San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso. (Foto Prensa Libre: PNC).

Investigadores antinarcóticos de la Policía Nacional Civil efectuaron un cateo en una tienda de barrio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, donde hace cuatro días hallaron un punto de venta de droga.

En el inmueble localizaron una cámara de videovigilancia, un teléfono celular, 21 bolsas con posible marihuana, 48 colmillos con presunta cocaína, 266 piedras de crack y Q630 en efectivo.

También fue capturado un hombre de 18 años.

El 10 de marzo, la PNC capturó en la misma dirección a dos hombres por decomiso de droga. Cuatro días después, las autoridades sorprendieron a otra persona que vendía ilícitos.

EN ESTE MOMENTO

WASHINGTON (United States), 09/12/2025.- US Trade Representative Jamieson Greer appears before the Senate Appropriations Committee, Subcommittee on Commerce, Justice, Science, and Related Agencies during a hearing at the US Capitol in Washington, DC, USA, 09 December 2025. The hearing titled 'A Review of the Activities and Fiscal Year 2026 Funding Priorities of the Office of the United States Trade Representative (USTR)' focuses on the USTR's actions and budget. (Estados Unidos) EFE/EPA/WILL OLIVER

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Otra captura

Agentes de la PNC detuvieron a una mujer en el kilómetro 51 de la ruta Interamericana, en El Tejar, Chimaltenango.

A la sospechosa le incautaron siete bolsas de posible marihuana, ocho colmillos de presunta cocaína y Q700 en efectivo.

De acuerdo con la investigación policial, la detenida presuntamente se dedica a la venta y distribución de droga al narcomenudeo en ese sector.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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