Vendían droga otra vez en tienda de barrio en El Progreso, cuatro días después de un decomiso

Investigadores antinarcóticos de la Policía Nacional Civil efectuaron un cateo en una tienda de barrio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, donde hace cuatro días hallaron un punto de venta de droga.

En el inmueble localizaron una cámara de videovigilancia, un teléfono celular, 21 bolsas con posible marihuana, 48 colmillos con presunta cocaína, 266 piedras de crack y Q630 en efectivo.

También fue capturado un hombre de 18 años.

El 10 de marzo, la PNC capturó en la misma dirección a dos hombres por decomiso de droga. Cuatro días después, las autoridades sorprendieron a otra persona que vendía ilícitos.

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Otra captura

Agentes de la PNC detuvieron a una mujer en el kilómetro 51 de la ruta Interamericana, en El Tejar, Chimaltenango.

PNC vuelve a allanar punto de narcomenudeo, hay un capturado, marihuana y Crack incautado



Hace cuatro días fue allanado y hoy nuevamente ya vendían droga pic.twitter.com/0JQfMEmDpF — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 14, 2026

A la sospechosa le incautaron siete bolsas de posible marihuana, ocho colmillos de presunta cocaína y Q700 en efectivo.

De acuerdo con la investigación policial, la detenida presuntamente se dedica a la venta y distribución de droga al narcomenudeo en ese sector.