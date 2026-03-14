Justicia
Vendían droga otra vez en tienda de barrio en El Progreso, cuatro días después de un decomiso
La Policía Nacional Civil allanó una tienda de barrio en San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, donde cuatro días antes ya habían descubierto un punto de narcomenudeo.
Investigadores antinarcóticos de la PNC allanaron una tienda que funcionaba como punto de narcomenudeo en San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso. (Foto Prensa Libre: PNC).
Investigadores antinarcóticos de la Policía Nacional Civil efectuaron un cateo en una tienda de barrio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, donde hace cuatro días hallaron un punto de venta de droga.
En el inmueble localizaron una cámara de videovigilancia, un teléfono celular, 21 bolsas con posible marihuana, 48 colmillos con presunta cocaína, 266 piedras de crack y Q630 en efectivo.
También fue capturado un hombre de 18 años.
El 10 de marzo, la PNC capturó en la misma dirección a dos hombres por decomiso de droga. Cuatro días después, las autoridades sorprendieron a otra persona que vendía ilícitos.
Le podría interesar: Decomisan droga valorada en Q2 millones: hallan 200 bolsas con marihuana y dosis de cocaína y metanfetamina
Otra captura
Agentes de la PNC detuvieron a una mujer en el kilómetro 51 de la ruta Interamericana, en El Tejar, Chimaltenango.
PNC vuelve a allanar punto de narcomenudeo, hay un capturado, marihuana y Crack incautado— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 14, 2026
Hace cuatro días fue allanado y hoy nuevamente ya vendían droga pic.twitter.com/0JQfMEmDpF
A la sospechosa le incautaron siete bolsas de posible marihuana, ocho colmillos de presunta cocaína y Q700 en efectivo.
De acuerdo con la investigación policial, la detenida presuntamente se dedica a la venta y distribución de droga al narcomenudeo en ese sector.