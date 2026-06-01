Fuga en cárcel Fraijanes 2: cuatro de los 11 reos que aún permanecen prófugos podrían estar fuera de Guatemala

El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, informó este lunes 1 de junio que para agosto próximo está prevista una nueva visita a Guatemala del fiscal estadounidense asignado al seguimiento de pandillas transnacionales, como parte de la coordinación que mantiene el Ministerio de Gobernación (Mingob) con el Grupo Vulcano del FBI para localizar a los reos fugados en octubre del 2025.

Aunque no detalló la agenda de trabajo del funcionario estadounidense, Solórzano confirmó que las reuniones de seguimiento con el FBI se desarrollan de forma periódica cada 15 días.

Solórzano afirmó que las investigaciones apuntan a que cuatro de los 11 reos que aún permanecen prófugos de la cárcel Fraijanes 2 podrían encontrarse fuera de Guatemala.

Según explicó, mantienen intercambio de información con autoridades de Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos para determinar su ubicación, ya que estas estructuras criminales operan de forma transnacional.

Hasta ahora, las autoridades han reportado ocho recapturados y un fallecido, mientras continúan las acciones de búsqueda.

El viceministro indicó que la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Inteligencia Civil y el FBI han efectuado alrededor de 40 allanamientos relacionados con el caso, además de capturas de otros pandilleros considerados objetivos de alto valor.

El viceministro destacó que la cooperación también incluye capacitaciones especializadas en investigación e inteligencia criminal impartidas por personal con experiencia en la agencia estadounidense, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad guatemaltecas frente a estructuras criminales vinculadas con pandillas.

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En octubre del 2025, el Sistema Penitenciario informó en conferencia de prensa sobre la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes 2.

Las autoridades investigan lo sucedido, pues aún no se ha determinado cómo ocurrió la fuga, aunque algunos reos, en sus declaraciones, aseguran que habrían contado con la complicidad de algunas autoridades para escapar.

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