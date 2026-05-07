Pandillero el “Inquieto” queda ligado a proceso por fuga en cárcel Fraijanes 2

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Pandillero el “Inquieto” queda ligado a proceso por fuga en cárcel Fraijanes 2

El reo José Carmelo Sinay, alias "El Inquieto", será investigado por el posible delito de evasión.

la Redacción

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JOSÉ SINAY. EL INQUIETO

José Carmelo Sinay, alias “El Inquieto”, será juzgado por evasión tras fuga de la cárcel Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre)

José Carmelo Sinay, alias “El Inquieto”, integrante de la mara Barrio 18, compareció este jueves 7 de mayo por videoconferencia en la audiencia de primera declaración.

El juez resolvió ligar a proceso penal al pandillero por evasión, luego de haberse fugado de la cárcel Fraijanes 2 en octubre pasado.

Cuando le preguntaron si declararía en el proceso, “El Inquieto” hizo señas y se negó a hacerlo.

Según el Ministerio Público, el día de la captura del pandillero resultaron heridos tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

EN ESTE MOMENTO

Contribuyentes del régimen especial deberán verificar accesos, datos contables y formularios habilitados antes del 2 de junio de 2026, fecha en que la Agencia Virtual de la SAT será obligatoria para presentar declaraciones.

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Ahora, el ente investigador tiene un plazo de tres meses para ampliar las pesquisas y se programó la audiencia de etapa intermedia para el próximo 24 de agosto.

José Carmelo Sinay fue recapturado el 13 de marzo pasado en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

Para leer más: Pandilleros del Barrio 18 se ocultan en el interior del país

En esa ocasión, las autoridades informaron que el capturado resultó herido al enfrentarse a balazos con agentes de la PNC.

La audiencia de primera declaración había sido suspendida en varias ocasiones por la incomparecencia del señalado.

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