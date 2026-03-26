Incomparecencia de pandillero el “Inquieto” obliga a suspender audiencia de primera declaración

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Incomparecencia de pandillero el “Inquieto” obliga a suspender audiencia de primera declaración

Juzgado informó que el “Inquieto” no asistió a audiencia de primera declaración por haber sido intervenido quirúrgicamente.

la Redacción

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José Sinay Ortiz, el Inquieto es llevado al Preventivo

El 15 de marzo, Sinay Ortiz, alias “Inquieto”, fue trasladado al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, luego de recibir el alta médica tras resultar herido durante su captura. (Foto Prensa Libre: PNC).

El Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente suspendió este jueves 26 de marzo la audiencia de primera declaración de José Carmelo Sinay Ortiz, alias “el Inquieto”, presunto integrante del Barrio 18, por la incomparecencia del detenido.

De acuerdo con el Juzgado, Sinay Ortiz fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Roosevelt, tras resultar herido al momento de su captura el 13 de marzo, en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

Sinay Ortiz se había fugado de la cárcel Fraijanes 2 en octubre del 2025 y fue capturado en un operativo en el que se enfrentó a tiros con policías en San Juan Ostuncalco.

El día de la captura, el Ministerio de Gobernación informó que, según información de inteligencia, el prófugo se encontraba refugiado en ese municipio, donde era protegido por integrantes de la clica Solo Para Locos, del Barrio 18.

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En la madrugada del 15 de marzo, las fuerzas de seguridad trasladaron a Sinay Ortiz al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

Con el arresto de Sinay Ortiz, suman ocho pandilleros capturados y uno fallecido entre el grupo de fugados en octubre del 2025.

Para leer más: Casas de pandilleros, una denuncia anónima y tres semanas de vigilancia: así ubicaron a “el Inquieto”, reo fugado de Fraijanes 2

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