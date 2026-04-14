“El Crosty”, cabecilla del Barrio 18, vinculado a arsenal incautado en zona 18 que sería utilizado en ataques contra la MS y fuerzas de seguridad

Un lanzagranadas, cinco fusiles de asalto, cinco pistolas, cargadores, ametralladoras, chalecos antibalas y más de 1,800 municiones fueron incautados el domingo 12 de abril durante un allanamiento en la colonia Las Tapias, zona 18, informó el Ministerio de Gobernación.

Según el informe policial, durante el operativo en un inmueble ubicado en la calle Rozanca, finca Las Delicias, fueron aprehendidas dos personas señaladas de resguardar las armas, presuntamente integrantes del Barrio 18.

De acuerdo con la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), el arsenal pertenecería a la clica Master Dance Rap (MDR), dirigida por Edwin René Ramírez Iboy, alias “Crosty”, uno de los 20 reos que se fugó de la cárcel Fraijanes 2 en octubre del 2025.

Según la Policía, a través de métodos de investigación se estableció que el armamento sería utilizado en un ataque contra integrantes de la Mara Salvatrucha o fuerzas de seguridad.

Agregó que estas diligencias están enfocadas en la captura de los cabecillas del Barrio 18 fugados hace seis meses.

“Gracias a las denuncias anónimas de la ciudadanía y a través de la inteligencia policial de investigadores de la Dipanda, se logró ubicar el lugar donde estaban almacenadas las armas. En conjunto con la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público, se ejecutó la diligencia de allanamiento, donde se incautaron armas de fuego de grueso calibre y otros indicios. En el lugar fueron aprehendidas dos personas que resguardaban dichas armas, presuntamente integrantes de la pandilla del Barrio 18”, señaló Dipanda.

Las investigaciones señalan que esta estructura opera en la zona 18 y San Pedro Ayampuc, y que tras la fuga del cabecilla han aumentado los ataques armados y las acciones contra grupos rivales en esos sectores.

¿Quién es el Crosty?

De acuerdo con registros policiales, Ramírez Iboy tiene antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, portación ilegal de arma blanca, posesión para el consumo, escándalo en la vía pública y otros delitos relacionados con violencia.

También fue relacionado con hechos como homicidio y participación en ataques armados, según información de inteligencia policial.

Afiche de “Se busca” muestra a Edwin René Ramírez Iboy, alias “Crosty”, cabecilla del Barrio 18, prófugo tras fuga en el 2025. (Foto Prensa Libre: PNC)

11 cabecillas siguen prófugos

A la fecha, ocho han sido recapturados, uno falleció tras la fuga y 11 permanecen prófugos, según el Ministerio de Gobernación, que ofrece Q150 mil por información que lleve al paradero de los pandilleros, declarados como terroristas.

Los pandilleros que aún continúan prófugos son: