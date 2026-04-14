Dos menores de edad y una mujer son los fallecidos en Jalapa; Policía da detalles del ataque armado en mercado

Las autoridades identificaron a las tres personas que fallecieron en el ataque armado ocurrido en el mercado municipal de Jalapa, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) vincula el hecho con una pugna entre pandillas.

De acuerdo con el informe de la Policía, las víctimas mortales son Dominic, de 16 años; Anderson, 15, y Aura Corina Nájera Mateo, 39.

En el ataque también resultó herido Víctor Miguel González Rojas, de 37, quien fue trasladado al Hospital Nacional Nicolasa Cruz, en Jalapa.

Según la PNC, el ataque podría estar relacionado con una rivalidad entre grupos delictivos, extremo que continúa bajo investigación.

Los locatarios dijeron a los investigadores que los dos menores se dedicaban a vender frutas y verduras en el mercado cuando otros sujetos se acercaron y les dispararon. Agregaron que Nájera y González fueron alcanzados por balas perdidas.

PNC detiene a tres menores de edad

Por este caso, tres adolescentes, presuntos integrantes del Barrio 18, fueron detenidos por su presunta participación en el ataque armado.

Como resultado de operativos desarrollados por agentes de la comisaría 22, en conjunto con investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), fueron ubicados dos menores, de 13 y 17 años, en el barrio La Democracia, zona 1 de Jalapa.

Según la Policía, ambos se conducían a bordo de una motocicleta marca Suzuki, M-507DXD, la cual presenta reporte de robo del 17 de marzo en Sanarate, El Progreso. Durante el procedimiento se les incautó una pistola calibre 9 milímetros y dos cargadores.

Además, en la entrada al cementerio general de Jalapa fue ubicado otro menor, de 17 años, quien intentaba darse a la fuga a pie, indicó la Policía. Al momento de su identificación se le incautaron varias municiones de diferentes calibres.