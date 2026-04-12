Lanzagranadas, fusiles y municiones: incautan arsenal en Las Tapias, zona 18  

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que este domingo 12 de abril fue decomisado un arsenal en la colonia Las Tapias, zona 18.

Añadió que, durante la diligencia, también fue aprehendido un presunto pandillero.

Entre el armamento incautado se encuentra un lanzagranadas, cinco fusiles de asalto, una subametralladora y cuatro pistolas.

Además, fueron incautadas granadas de 40 mm y chalecos antibalas en el inmueble allanado.

Un video de la Policía Nacional Civil (PNC) muestra cómo se desarrolla el decomiso de las armas y municiones en la zona 18.

Las autoridades informaron que el operativo se encuentra en desarrollo.

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Acción de PNC en desarrollo. pic.twitter.com/fZ7koOvFHW — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 12, 2026

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