¿Qué cabecillas del Barrio 18 fueron capturados mientras el FBI apoyaba la búsqueda de fugados de Fraijanes 2?

De acuerdo con Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, una unidad especializada integrada por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), apoyó entre noviembre y diciembre del 2025 en la localización de los cabecillas del Barrio 18 fugados de la cárcel Fraijanes 2.

Villeda señaló que los investigadores de Vulcano lograron ubicar a varios de los prófugos; sin embargo, afirmó que la unidad abandonó el país a finales de ese año debido a problemas de coordinación con el Ministerio Público (MP), dirigido por la entonces fiscal general María Consuelo Porras.

Aunque el funcionario no precisó cuáles capturas fueron resultado directo del apoyo de la unidad estadounidense, sí aseguró que durante su permanencia en Guatemala se identificó el paradero de varios de los pandilleros fugados.

Las investigaciones de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), ambas de la Policía Nacional Civil (PNC), también permitieron ubicar a varios de los reos fugados antes y después de la llegada de la Fuerza Vulcano al país.

Durante la permanencia de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano en Guatemala, entre noviembre y diciembre del 2025, al menos dos de los reos fugados de Fraijanes 2 fueron capturados. Se trata de Ever Jhonatan Sinay Dionisio, conocido como "Cartoon", detenido el 20 de noviembre en San José Pinula, y Milton Noel Najarro García, conocido como "Dark", capturado el 23 de diciembre en Izabal.

Fechas de las capturas de los reos fugados

13 de octubre del 2025: Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", integrante de la clica Latin Family del Barrio 18, fue detenido en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", integrante de la clica Latin Family del Barrio 18, fue detenido en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa 18 de octubre del 2025: Melcin Gabriel De León, alias "Little Strong", y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "El Espectro", fueron capturados en la residencial La Toscana, zona 4 de Huehuetenango

Melcin Gabriel De León, alias "Little Strong", y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "El Espectro", fueron capturados en la residencial La Toscana, zona 4 de Huehuetenango 21 de octubre del 2025: Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown", fue capturado en el kilómetro 82 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Escuintla

Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown", fue capturado en el kilómetro 82 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Escuintla 20 de noviembre del 2025 : Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias "Cartoon", cabecilla del Barrio 18, fue capturado en San José Pinula durante un operativo de la PNC y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano

: Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias "Cartoon", cabecilla del Barrio 18, fue capturado en San José Pinula durante un operativo de la PNC y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano 23 de diciembre del 2025: Milton Noel Najarro García, alias "Dark", cabecilla de la clica Solo para Locos, fue detenido en Izabal (Operativo con ayuda de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano)

Milton Noel Najarro García, alias "Dark", cabecilla de la clica Solo para Locos, fue detenido en Izabal (Operativo con ayuda de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano) 4 de enero del 2026: Edwin Roberto González Ortega, alias "Psyco", integrante de la clica Hollywood Gangsters, fue localizado muerto en San Rafael El Jocotillo, Villa Canales

Edwin Roberto González Ortega, alias "Psyco", integrante de la clica Hollywood Gangsters, fue localizado muerto en San Rafael El Jocotillo, Villa Canales 30 de enero del 2026: Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Joker", fue recapturado en la colonia Las Maravillas, San Pedro Ayampuc

Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Joker", fue recapturado en la colonia Las Maravillas, San Pedro Ayampuc 13 de marzo del 2026: José Carmelo Sinay Ortiz, alias "Inquieto" o "Style", fue recapturado en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango

De los 20 pandilleros que escaparon de Fraijanes 2, ocho han sido recapturados, uno murió y 11 continúan prófugos.

Villeda informó que, tras reuniones recientes con autoridades estadounidenses, el director de la Fuerza Vulcano aseguró que enviaría nuevamente un equipo especializado a Guatemala en julio próximo para apoyar la búsqueda de los prófugos que aún permanecen en libertad.

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Los pandilleros que aún continúan prófugos son: