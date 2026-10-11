Cárcel de Masagua: cuatro años de retrasos y nuevas fechas para la licitación

El Ministerio de Gobernación prevé publicar en noviembre del 2026 las bases de licitación para construir y equipar la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla. El proyecto, adjudicado en el 2022 y cuya finalización estaba prevista para el 2024, continúa sin pasar a la fase de construcción.

La nueva fecha representa otro aplazamiento del proceso. En julio del 2026, las autoridades anunciaron que las bases serían publicadas durante la segunda semana de agosto; posteriormente, el plazo se trasladó a octubre y ahora se prevé que la convocatoria se publique en noviembre.

El centro penitenciario se proyecta en la finca Cuyuta, Masagua, Escuintla, con capacidad para 3 mil privados de libertad. La inversión estimada para su construcción y equipamiento asciende a US$88.9 millones, equivalentes a unos Q678.1 millones.

2020: Congreso aprueba financiamiento para el sector justicia

El proyecto forma parte del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, financiado mediante un préstamo de US$300 millones aprobado por el Congreso en el 2020.

De esos recursos, US$175 millones fueron asignados al Ministerio de Gobernación para distintos proyectos, entre ellos la construcción de infraestructura penitenciaria.

2022: adjudican el proyecto por US$87.9 millones

En agosto del 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el proyecto fue adjudicado por US$87.9 millones, unos Q668 millones, al consorcio mexicano Grupo Tradeco.

La agrupación estaba integrada por Innovaciones Técnicas de Cimentación (Itecsa), Inmobiliaria Rancho Sierra e International Heavy Construction Inc.

La planificación inicial contemplaba comenzar los trabajos a principios del 2023 y concluir la construcción en el 2024. Sin embargo, esos plazos no se cumplieron y el proyecto quedó detenido antes de llegar a la etapa de construcción.

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2024: modifican el contrato por controversias e incumplimientos

Durante el 2024, el Ministerio de Gobernación e Inmobiliaria Rancho Sierra suscribieron una enmienda contractual para resolver controversias y establecer descuentos relacionados con incumplimientos.

Según la información presentada por las autoridades en julio del 2026, el contrato de preinversión ascendía a US$2 millones 175 mil 833.74.

Gobernación aplicó una reducción de US$486 mil y descuentos adicionales por US$282 mil. Con esos ajustes, el pago final a la empresa fue de US$1 millón 406 mil 975.36.

Enero del 2026: Gobierno anuncia que superó problemas técnicos y administrativos

El 27 de enero del 2026, durante una conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo explicó que el proyecto permanecía detenido por un problema administrativo y legal relacionado con las diferencias entre el diseño original y las dimensiones del terreno donde se construiría la cárcel.

Según el mandatario, el inconveniente había sido superado mediante una solución técnica y administrativa, lo que permitiría retomar el proceso.

En esa ocasión, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló que la construcción podría tardar entre 12 y 18 meses, una vez completados los procedimientos de licitación y adjudicación.

Mayo del 2026: Gobernación advierte que necesita ampliar el plazo del préstamo

En mayo del 2026, Villeda informó ante el Congreso que el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) vencía ese año, por lo que sería necesario negociar una prórroga para ejecutar la obra.

“Ese financiamiento sí vence este año y tendremos que entrar en negociaciones con el Banco Centroamericano para lograr una ampliación del plazo para ejecutar el préstamo”, afirmó entonces.

La ampliación era necesaria porque los retrasos administrativos habían impedido avanzar con la construcción dentro del período inicialmente previsto.

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Julio del 2026: las bases apuntaban a publicarse en agosto

El 15 de julio, durante una citación con el diputado José Chic, Edgar Horacio Portillo Morales, coordinador ejecutivo de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia (UEEP), informó que las nuevas bases de licitación ya estaban elaboradas.

El funcionario explicó que serían remitidas al BCIE para obtener su no objeción y que la publicación podría efectuarse durante la segunda semana de agosto.

También indicó que el concurso permanecería abierto alrededor de 45 días, por lo que la adjudicación podría concretarse entre octubre y noviembre. El contrato contemplaba un plazo de 13 meses para construir la cárcel, contado a partir de la adjudicación.

En cuanto al presupuesto, las autoridades estimaron que la nueva contratación requeriría US$88.9 millones, de los cuales US$81 millones se destinarían a la construcción y US$7.9 millones al equipamiento.

Septiembre del 2026: BCIE amplía el plazo del financiamiento

El 28 de septiembre, el viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, informó que se había obtenido una ampliación de aproximadamente tres años para ejecutar el préstamo, debido a los retrasos administrativos que habían impedido avanzar a la fase de construcción.

Figueroa explicó que, aunque la etapa de preinversión había concluido administrativamente, Gobernación todavía debía completar documentación solicitada por el banco para continuar con la fase de inversión.

El funcionario también señaló que, debido a que la obra no había comenzado, el Ministerio de Gobernación no utilizaría la totalidad de los recursos presupuestados para el 2026.

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Octubre del 2026: la fecha vuelve a cambiar y se reserva información técnica

El 5 de octubre, Villeda confirmó que el BCIE había autorizado la ampliación del plazo del préstamo y aseguró que la cartera continuaría trabajando con el banco para financiar la construcción del centro penitenciario.

Ese mismo día, el ministro anunció que las bases de licitación se publicarían durante octubre. Sin embargo, el 9 de octubre, Gobernación informó que ahora prevé subirlas en noviembre.

La nueva convocatoria se prepara después de que el Ministerio decidiera no continuar con Inmobiliaria Rancho Sierra en la segunda fase del contrato.

Las autoridades señalaron que la empresa no tenía actualizado el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) para participar en una contratación de ese monto. Además, el Ministerio de Finanzas Públicas presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta falsificación de documentos financieros utilizados para acreditar la capacidad económica de la compañía ante el registro.

En paralelo, el 8 de octubre, Gobernación emitió la resolución ministerial número 000769, mediante la cual declaró parcialmente reservada, durante siete años, información técnica relacionada con el Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres, previsto en la finca Cuyuta, lote 218, Masagua, Escuintla.

La reserva incluye documentos sensibles, como planos, características arquitectónicas y componentes vinculados con la seguridad y operación del futuro centro penitenciario. La resolución distingue esa documentación de la información administrativa, presupuestaria, financiera y contractual que no comprometa la seguridad del proyecto, la cual debe permanecer pública conforme a las disposiciones legales aplicables.

Noviembre del 2026: nueva fecha prevista para la licitación

Con el último anuncio, Gobernación prevé publicar en noviembre las bases para contratar la construcción y el equipamiento de la cárcel de máxima seguridad.

La nueva licitación busca dar continuidad a un proyecto que quedó sin avanzar con el contrato anterior y que ha requerido ajustes técnicos, administrativos y contractuales, así como una ampliación del plazo del financiamiento.

Aunque el BCIE autorizó extender el período para ejecutar el préstamo, la construcción todavía está pendiente. La publicación de las bases será el siguiente paso para iniciar un nuevo proceso de contratación, mientras que el comienzo efectivo de los trabajos dependerá de las etapas posteriores de licitación y adjudicación.