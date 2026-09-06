Mingob espera aval del BCIE para ampliar vigencia del préstamo por US$300 millones para cárcel de Masagua

El Ministerio de Gobernación (Mingob) espera que en el corto plazo se tenga la autorización del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para extender el plazo del préstamo por US$300 millones destinado a la construcción de la cárcel de máxima seguridad de Masagua, Escuintla.

Según fuentes de la cartera del Interior, esperan que la autorización para la extensión de dicho crédito sea dada por el BCIE en el transcurso de este mes de septiembre, luego de que en agosto se enviaron los nuevos estudios y la documentación requerida por la institución sobre la construcción de dicho centro carcelario, para realizar así el desembolso de los fondos.

El Ministerio de Gobernación espera que no haya objeción alguna por parte del BCIE para extender el plazo de vigencia del préstamo, el cual vence a finales del 2026. Según se indicó, se espera que la autorización sea dada junto con el visto bueno de la documentación que ha sido enviada a los representantes de la entidad internacional, concerniente a los montos tanto para la construcción de la cárcel como para su equipamiento.

Edgar Portillo, director de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia (UEEP), indicó durante una citación con el diputado José Chic que la documentación se envió el 11 de agosto al BCIE, luego de recibir el visto bueno por parte del Ministerio de Gobernación, y que también fue remitida a la unidad de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Según las estimaciones establecidas en la documentación que fue remitida al BCIE, el costo para la construcción de la cárcel de Masagua, Escuintla, será de US$85 millones y el monto para su equipamiento rondará los US$9 millones, para totalizar US$94 millones, que equivaldrían a más de Q718 millones 732 mil.

Al recibir la documentación y el aval del BCIE para la extensión del período del préstamo, el Ministerio de Gobernación comenzará las gestiones correspondientes para llevar a cabo la licitación de la construcción de la cárcel y otro evento para la adquisición del equipo de seguridad que se requerirá en dicho centro penitenciario. Ambos procesos se realizarán a través de una licitación internacional se informó por parte del Mingob.

Según las estimaciones del Ministerio de Gobernación, de no existir inconvenientes, la construcción y equipamiento de dicha cárcel estarían listos para noviembre del 2027. La cárcel estará ubicada en la finca Cuyuta, que se encuentra en el kilómetro 75, en Masagua, Escuintla, y tendrá capacidad para albergar a 2 mil 70 reclusos de alta peligrosidad.

Para gestionar los fondos provenientes del Contrato de Préstamo BCIE No. 2181, Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia para el proyecto Construcción Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres, Masagua, Escuintla, el Mingob emitió en la última semana de agosto el acuerdo ministerial 168-2026, por medio del cual se hace una prórroga por cinco años más para la vigencia de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia (UEEP), cuya vigencia expiraba a finales del 2026, al igual que dicho préstamo.

Con la extensión de la vigencia de la UEEP, la dependencia continuará operando hasta agosto del 2031, por lo que las autoridades de la cartera del Interior esperan que la extensión del tiempo para ejecutar el préstamo también sea por el mismo período de la nueva vigencia de las funciones de la citada unidad, se indicó.