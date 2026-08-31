Gobernación continúa con la gestión de fondos para construir y equipar cárcel de Masagua

El Ministerio de Gobernación continúa con las gestiones para obtener el financiamiento que permita concretar la construcción de la cárcel de Masagua, Escuintla, según se dio a conocer durante una citación en el Congreso este lunes 31 de agosto.

A solicitud de las áreas técnicas y financieras, y con base en informes que evidencian la necesidad de dar continuidad a los proyectos de modernización del sector justicia, la cartera de Gobernación publicó hace unos días el acuerdo ministerial 168-2026, mediante el cual se prorroga por cinco años más la vigencia de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia (UEEP).

Dicha unidad fue creada en agosto del 2020, mediante el acuerdo ministerial 132-2020, con carácter temporal, y su función exclusiva es administrar el contrato de préstamo BCIE No. 2181, denominado Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, para el proyecto Construcción Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres, Masagua, Escuintla, a cargo del Ministerio de Gobernación. El monto de este crédito asciende a US$300 millones y su vigencia expira a finales del 2026.

Edgar Portillo, director de la UEEP, durante la citación con el diputado José Chic, explicó que la publicación de dicho acuerdo ministerial para la ampliación de la vigencia de la Unidad, se hizo pensando “en que aún hay proyectos que están pendientes de ejecutar” con estos fondos, entre ellos la cárcel de máxima seguridad de Masagua, Escuintla, cuyas gestiones para su construcción aún continúan.

“De parte del Ministerio de Gobernación se han hecho todos los esfuerzos específicos, incluso le comento que fue publicado el acuerdo 168-2026 de extensión de la unidad especial de ejecución como unidad administrativa por cinco años. Es decir, es a través de un acuerdo ministerial pensando específicamente que se tendrá pronto la no objeción también de la ampliación del tiempo específico para los desembolsos del propio préstamo”, afirmó Portillo.

El director de la UEEP indicó que, previo a la publicación de dicho acuerdo el 26 de agosto, el día 3 se tuvo el visto bueno del Ministerio de Gobernación para la construcción de la cárcel por un monto de US$85 millones y otro por US$9 millones para su equipamiento. En total suman US$94 millones, equivalentes a más de Q718 millones 732 mil, según las estimaciones.

Además, indicó que el día 10 de agosto se remitió la información a la Unidad de Crédito Público del Ministerio de Finanzas, que es la encargada de gestionar el financiamiento mediante la contratación y administración de la deuda pública interna y externa para el financiamiento de proyectos. Posteriormente, el día 11, se envió al BCIE para su análisis y aprobación.

Según explicó Portillo, estos son los montos originales estimados para la construcción y equipamiento, y esperan que la entidad internacional “no presente objeción alguna a los montos y a la ampliación del plazo para la ejecución del préstamo” y que, al igual que la vigencia de la unidad, podría ser hasta por cinco años más.

El nuevo plazo otorgado a la UEEP por medio de dicho acuerdo del Ministerio de Gobernación comenzó a regir desde el 27 de agosto, es decir, el día siguiente al vencimiento de su vigencia original, extendiendo su operación hasta el 2031.

Este tiempo adicional permitirá completar el cierre técnico, administrativo, financiero y legal del programa, asegurando que cada obra y cada contrato quede debidamente liquidado y auditado, según el Ministerio de Gobernación.

Para noviembre del 2027

En cuanto a la construcción de la cárcel de máxima seguridad de Masagua, el director de la UEEP afirmó que, según las proyecciones y si no existen más atrasos, podría estar concluida y lista para su funcionamiento en noviembre del 2027. También explicó que, al tener el visto bueno y la respuesta del BCIE, se estará realizando un evento de licitación internacional para la adjudicación del proyecto.

Además de la construcción de la cárcel de máxima seguridad de Masagua, Escuintla, también se abordó la construcción de la cárcel de El Triunfo, Izabal.

Sobre este proyecto, el viceministro de la Defensa, Jorge Mario Lemus, afirmó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército continúa con los trabajos de construcción de dicho centro carcelario, que muestra ya un avance del 12%.

“El trabajo de la cárcel de El Triunfo está avanzado, vamos por un 12% de avance en las fases preliminares de planificación como la ejecución. Ahorita estamos en la fase de todo el movimiento de tierra en los dos mil metros cuadrados que estamos ejecutando”, afirmó Lemus.

Según indicó, hay un total de 150 elementos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabajando en la obra, en la que también se encuentran en operación 65 unidades de maquinaria, entre excavadoras, retroexcavadoras y camiones de volteo.

Lemus también explicó que, según la ruta de la planificación, esperan entregar la construcción de la cárcel en su totalidad al Ministerio de Gobernación en noviembre del próximo 2027.

“Nosotros esperamos entregarla en el mes de noviembre, ya en manos del Ministerio de Gobernación”, afirmó Lemus.

La primera piedra de la cárcel de máxima seguridad de El Triunfo fue colocada el 27 de marzo del presente año. En esa ocasión, el presidente Bernardo Arévalo indicó que la obra sería concluida en un año, por lo que se estimaba que fuera entregada en marzo del próximo año.

No obstante, un día después, el 28 de ese mismo mes, la obra fue suspendida a consecuencia de un amparo otorgado por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal.

Ante esta situación, el Ministerio de la Defensa presentó ante la Corte de Constitucionalidad un ocurso en queja, el cual fue resuelto favorablemente por la CC en julio y dejó sin efecto el amparo mediante el cual se suspendieron los trabajos de construcción de dicha cárcel.

“Después de casi cinco meses de suspensión por un amparo espurio, continúa la construcción del centro de detención de máxima seguridad de El Triunfo en Morales, Izabal, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Estaremos dando informes constantes sobre su avance, yo personalmente estuve sobrevolando la semana pasada el sitio para ver cómo está avanzando la tarea porque nos importa, y nuestro compromiso es que esta meta esté lista en un año”, afirmó el presidente Bernardo Arévalo el día 13 de julio durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.

El gobernante recalcó en esa ocasión que se mantenía el compromiso para que la cárcel de máxima seguridad de El Triunfo esté concluida en un plazo de un año. De esa cuenta, se esperaba que el centro penitenciario estuviera construido en su totalidad en julio del 2027.