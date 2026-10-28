TSE presenta mesa interinstitucional para coordinar la seguridad de las elecciones de 2027

Guatemala

TSE presenta mesa interinstitucional para coordinar la seguridad de las elecciones de 2027

El TSE presentó la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral para coordinar acciones de prevención y respuesta ante posibles riesgos durante las elecciones generales de 2027.

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Quema de papeletas que no fueron utilizadas en el municipio de Chinautla, tras las elecciones del 25 de junio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Quema de papeletas que no fueron utilizadas en el municipio de Chinautla, tras las elecciones del 25 de junio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó este miércoles 28 de octubre, la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral (MISE), un espacio de coordinación entre instituciones del Estado y organismos de cooperación internacional para prevenir y responder a situaciones que puedan comprometer la seguridad de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacén), previstas para el 2027.

La mesa será coordinada por el magistrado, Quelvin Jiménez,, y tendrá alcance nacional mediante la articulación de acciones en los ámbitos departamental y municipal. Su funcionamiento se extenderá hasta la toma de posesión de las autoridades electas.

La instancia reúne a representantes de los ministerios de Gobernación, Defensa, Educación, Comunicaciones y Energía y Minas, así como del Ministerio Público, la Fiscalía de Delitos Electorales, la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Estado Mayor de la Defensa Nacional y la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, entre otras entidades.

También participan organismos de cooperación internacional y cuerpos de socorro.

EN ESTE MOMENTO

Quema de papeletas que no fueron utilizadas en el municipio de Chinautla, tras las elecciones del 25 de junio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

TSE presenta mesa interinstitucional para coordinar la seguridad de las elecciones de 2027

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Agentes de la PNC y fiscales del MP fueron retenidos por pobladores durante un operativo en Camanchaj, Chichicastenango, Quiché. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: PNC)

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Durante la presentación, la magistrada presidenta del TSE, Rosa Rivera Acevedo, destacó que garantizar elecciones libres, transparentes y seguras requiere la participación de distintas instituciones.

"Es por medio de la Mesa y de su articulación con los niveles departamentales y municipales que se establecen parámetros para garantizar la seguridad de las personas, el resguardo de los centros de votación y la protección de los materiales electorales", afirmó Rivera.

Por su parte, Jiménez señaló que la seguridad electoral es fundamental para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, la integridad del proceso y el desarrollo pacífico de las elecciones.

Según el TSE, las instituciones que integran la mesa acordaron impulsar acciones para contribuir a que los comicios de 2027 se desarrollen de manera pacífica, segura y respetuosa de los derechos ciudadanos.

Magistrados del TSE y representantes de instituciones participan en la reunión de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral.
Magistrados del TSE y representantes de instituciones del Estado y organismos de cooperación internacional durante la reunión de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral para los comicios de 2027, es este 28 de octubre del 2026. (Foto Prensa Libre: TSE)

Lea también: Elecciones 2027: estas son las fechas del TSE para organizar juntas electorales, el padrón y la logística de votación

Antecedentes de violencia electoral

La creación de este espacio de coordinación ocurre después de procesos electorales en los que Guatemala ha registrado distintos tipos de violencia y conflictividad, desde amenazas, agresiones físicas y destrucción de bienes hasta ataques armados contra actores políticos.

Durante el proceso de 2023, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) documentó 100 hechos de violencia electoral entre el 1 de enero y el 8 de julio, incluidos nueve asesinatos y cinco intentos de asesinato.

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Además de las agresiones contra candidatos y dirigentes políticos, los procesos anteriores han registrado disturbios y conflictos locales relacionados con los resultados electorales, algunos de los cuales han requerido la intervención de las autoridades.

Estos antecedentes evidencian que los riesgos para la seguridad electoral pueden presentarse tanto durante las campañas como en las votaciones y la etapa poselectoral.

Lea también: Fugas, incursiones del narco y el caso Solórzano Foppa: la cronología y hechos que han marcado la seguridad en GuatemalaLea también:

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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