Hugo Beteta renuncia como embajador de Guatemala en EE. UU.; Julio Saavedra será su sucesor, según la Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó este miércoles 28 de octubre que Hugo Beteta presentó su renuncia al cargo de embajador de Guatemala ante Estados Unidos para incorporarse como asesor de la Presidencia de la República a inicios del 2027.

Según el Minex, Julio Saavedra será el sucesor de Beteta y ya cuenta con el beneplácito correspondiente. Saavedra es actualmente el procurador general de la Nación.

El 6 de julio del 2024, el Minex informó que el 17 de junio de ese año el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió al embajador guatemalteco Hugo Eduardo Beteta en la Oficina Oval de la Casa Blanca, donde presentó sus cartas credenciales para formalizar su acreditación como embajador extraordinario y plenipotenciario.

En esa ocasión, Beteta expresó "el alto interés de continuar fortaleciendo los lazos de amistad que se han mantenido durante más de 175 años entre ambas naciones", según información de la Cancillería guatemalteca.

El 4 de abril del 2024, el Minex anunció la designación de Hugo Beteta como próximo embajador de Guatemala en Estados Unidos.

El 19 de enero de ese mismo año, en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo juramentó a Julio Saavedra como procurador general de la Nación, quien ahora fue designado embajador de Guatemala ante Estados Unidos.

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