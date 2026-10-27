Fugas, incursiones del narco y el caso Solórzano Foppa: la cronología y hechos que han marcado la seguridad en Guatemala

De la fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad de Fraijanes II a los ataques que dejaron 11 policías muertos, Guatemala ha enfrentado una serie de episodios que han marcado la seguridad del país.

Desde mediados del 2025, los hechos han ocurrido en distintos escenarios: cárceles, instalaciones militares y zonas fronterizas. A estos se suman motines, ataques armados e incursiones atribuidas a estructuras criminales.

Las respuestas han incluido operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército, refuerzos en las fronteras y acciones para recuperar el control de las cárceles. Sin embargo, algunos casos también han dejado preguntas sobre los controles institucionales y la capacidad de prevenir nuevos hechos.

La siguiente cronología reúne algunos de los hechos más relevantes registrados hasta octubre del 2026, las medidas adoptadas por las autoridades y los aspectos que siguen bajo investigación.

Junio de 2025 — Incursión de policías mexicanos en La Mesilla, Huehuetenango

Agentes de la Fuerza Pakal cruzaron la frontera durante una persecución y se enfrentaron a hombres armados. Cuatro presuntos narcotraficantes murieron y un militar guatemalteco resultó herido. El Ejército reforzó, entonces, la operación Cinturón de Fuego con patrullajes terrestres para contener posibles futuras incursiones en la frontera con México.

Octubre de 2025 — Fuga de 20 reos de Fraijanes II

20 integrantes del Barrio 18 escaparon de la prisión. La investigación alcanzó a exautoridades de Gobernación y del Sistema Penitenciario.

El 16 de octubre de 2026, la exviceministra Claudia Palencia se entregó a la justicia y quedó sujeta a proceso por usurpación de atribuciones, con medidas sustitutivas; el juzgado dictó falta de mérito por cooperación para la evasión.

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Las autoridades intentan recuperar el control de tres cárceles tras motines con toma de rehenes y ataques contra las fuerzas de seguridad el 17 de enero del 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Octubre de 2025 — Robo de armamento militar en Petén

En el Comando Aéreo del Norte, en Flores, se reportó la sustracción de fusiles y otro equipo militar. El caso abrió una investigación sobre los controles de seguridad de las instalaciones y la posible participación de personal militar.

Diciembre de 2025 — Incursión armada desde México

Ataques atribuidos al Cartel de Sinaloa contra una estructura rival alcanzaron seis municipios fronterizos de Huehuetenango y San Marcos. El saldo fue de ocho hombres muertos y un militar guatemalteco herido. Las fuerzas de seguridad decomisaron armas, explosivos, equipo táctico y drones.

Un agente de la PNC inspecciona una caja con explosivos artesanales incautados en Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango, el 8 de diciembre del 2025 tras una incursión violenta del cartel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Diciembre de 2025 — Ataque a un destacamento militar en Sololá

En medio de la disputa territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, grupos armados atacaron durante varias horas posiciones del Ejército.

Al menos 11 soldados resultaron heridos en los incidentes de esos días y hubo múltiples víctimas mortales. El Gobierno decretó estado de prevención y señaló que estructuras criminales se habían aprovechado del conflicto comunitario.

Captura de uno de los videos difundidos por el Gobierno durante una conferencia de prensa el domingo 14 de diciembre del 2025, en los que se observa a hombres armados desplazándose en una zona montañosa, en el contexto de la violencia entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. (Foto Prensa Libre: captura de video)

Enero de 2026 — Motines y ataques contra la PNC

Luego de motines durante varios meses, integrantes de pandillas recluidos tomaron rehenes en tres cárceles, y luego dirigieron ataques armados contra la Policía Nacional Civil, donde 11 agentes fallecieron. El Gobierno decretó estado de sitio por 30 días y desplegó operativos conjuntos con el Ejército.

Abril de 2026 — Ciberataque a la Digecam

La Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) reportó una intrusión informática atribuida al hacker conocido como Gordon Freeman. El caso puso bajo escrutinio la seguridad de los registros relacionados con la tenencia y el control de armas.

Mayo de 2026 — Incursión armada desde Honduras

Una caravana de unos 20 vehículos agrícolas con hombres armados ingresó en San José Las Lágrimas, Esquipulas, Chiquimula. El ataque dejó un campesino muerto y varias viviendas incendiadas, mientras familias de la comunidad tuvieron que buscar refugio.

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La vivienda de una de las familias afectadas quedó reducida a cenizas tras el ataque armado ocurrido en San José Las Lágrimas, Esquipulas, Chiquimula. (Foto Prensa Libre: Esbin García)



Septiembre de 2026 — Ocho muertos por ataques en Huité, Zacapa

Los incidentes, cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas por completo, dejaron ocho fallecidos, entre ellos tres mujeres y una menor de edad. Se confirmó la presencia del Ejército en el área, mientras el Ministerio Público (MP) procesó cuatro escenas y recolectó más de 70 indicios balísticos para avanzar en la investigación.

El Ministerio de la Defensa confirmó que vehículos militares que se ven en videos son del Ejército, pero aseguraron que no ingresaron a Huité, Zacapa. (Foto Prensa Libre: captura de video)

Octubre de 2026 — Ataque armado en el Campo Marte

Juan Francisco Solórzano Foppa, exdirector de Análisis Criminal del MP y exjefe de la SAT, y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro murieron en un ataque armado en la zona 5 capitalina.

Se investiga si siete agentes de la PNC -incluido el comisario de la zona 13- no siguieron protocolos y la razón por la que rompieron la cadena de mando en la captura de dos personas luego del ataque. El viernes 23 de octubre quedaron detenidos y están pendientes de enfrentar la audiencia de primera declaración.

Acciones del Gobierno

Luego de estos hechos, ha habido cambios en mandos y autoridades. En noviembre del 2025, tras la fuga de reos, el Ministerio de Gobernación hizo relevos.

Tras los hechos violentos de Huité, el Ministerio de la Defensa puso a disposición del Ministerio Público a 107 efectivos para que se investigue su actuación, a su vez que confirmó el relevo de dos altos mandos militares.

A estas respuestas se suman cuestionamientos sobre la capacidad de anticipar hechos de alto impacto, detectar amenazas y garantizar los controles internos. Analistas han advertido sobre deficiencias en la inteligencia estatal, especialmente tras la fuga de 20 pandilleros de Fraijanes II en octubre de 2025.

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