Henry Sáenz, el muro de contención de Arévalo: respaldo institucional y críticas a su gestión

Guatemala

Henry Sáenz, el muro de contención de Arévalo: respaldo institucional y críticas a su gestión

¿Qué sostiene a Henry Sáenz en el Gobierno de Arévalo? Analistas explican por qué sigue en el cargo, pese a las críticas por las crisis del Ejército.

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Henry Saenz Ramos, ministro de la Defensa, brinda su discurso desde el podio en el acto oficial por el aniversario del Ejército.

El ministro de la Defensa, Henry Saenz Ramos, durante su discurso en el 154 aniversario del Ejército de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Henry Sáenz ha permanecido al frente del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) desde enero del 2024, pese a los incidentes armados que han puesto en entredicho la respuesta del Ejército, según analistas. La incursión de policías mexicanos en La Mesilla, Huehuetenango; los enfrentamientos en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, y los hechos violentos en Huité, Zacapa, forman parte de las crisis que han marcado su gestión.

Para los analistas en seguridad Alan Ajiatas y Edgar Gómez, la permanencia de Sáenz debe evaluarse tanto por las decisiones adoptadas durante esas crisis como por el papel que desempeña el Ejército dentro del Gobierno.

Ajiatas considera que el principal problema de la gestión ha sido la respuesta institucional ante los incidentes. Asegura que, en distintos casos, los comunicados oficiales han resultado contradictorios con los hechos documentados, lo que genera dudas sobre la actuación militar.

El analista pone como ejemplo lo ocurrido en Huité, donde cuestiona las explicaciones sobre la presencia de militares y la decisión de no intervenir para evitar más víctimas civiles. También menciona los incidentes de Sololá y de la zona fronteriza de San Marcos.

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Cuestiona la gestión de Henry Sáenz y su permanencia en el Mindef

Para Ajiatas, las crisis permiten medir la capacidad de un ministro para tomar decisiones y explicar las actuaciones de su institución. Considera que Sáenz ha enfrentado situaciones que ponen en duda su conducción de la cartera.

"En definitiva, en estos casos, al menos a mi consideración, hay muchas cuestiones que han dejado en entredicho la capacidad del ministro en toma de decisiones y, más que toma de decisiones, también hasta en las posturas oficiales", añadió.

A su juicio, la cercanía de un funcionario con el presidente no debería impedir una evaluación de su desempeño, particularmente cuando las decisiones afectan la credibilidad institucional.

"Cuando tu mano derecha también está tomando decisiones que te ponen en un riesgo, no solo tu credibilidad, sino que la institucionalidad, creo que lo más prudente es tomar decisiones", comentó.

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Edgar Gómez considera a Sáenz una fortaleza para el Gobierno de Arévalo

Edgar Gómez tiene una valoración distinta. Reconoce que la gestión de Sáenz ha enfrentado crisis, pero considera que el ministro se encuentra entre los funcionarios de mayor peso en la administración de Arévalo y ha sido un muro de contensión.

"El ministro de la Defensa ha desempeñado un papel muy importante. Yo diría que a la par de la ministra de Educación —Anabella Giracca— han sido de los principales funcionarios que ha tenido en su Gobierno", indicó.

Gómez destaca la cooperación con Estados Unidos, la adquisición de armamento y equipo militar y las funciones de apoyo que desempeña el Ejército en emergencias y proyectos estatales.

Entre estas menciona la participación del Cuerpo de Ingenieros en tareas de infraestructura y el proyecto de construcción de la cárcel en Morales, Izabal. Gómez dijo que esas responsabilidades hacen del Mindef una cartera relevante para la ejecución de iniciativas gubernamentales.

El analista considera que la relación con Estados Unidos es uno de los resultados que deben tomarse en cuenta al evaluar la gestión.

"Levantar ese embargo —que no permitía comprar armamento en EE. UU.—, tener más cooperación de Estados Unidos, eso dice mucho. Y sí consideraría que, si se están haciendo las cosas bien, es importante que esa institucionalidad siga", añadió.

El analista también cuestiona la falta de resultados públicos de las investigaciones relacionadas con la pérdida de fusiles en Petén y los señalamientos sobre posibles intentos de desconocer al Gobierno.

A criterio de Gómez, el Mindef debe presentar una denuncia ante el Ministerio Público por los señalamientos sobre un posible intento de golpe de Estado.

"Y de todo eso no se han visto resultados de investigaciones, no se han visto denuncias tampoco por parte del Ministerio de la Defensa para el Ministerio Público, donde se pueda establecer la realidad", comentó.

Gómez considera que mantener a un ministro puede favorecer la continuidad de los proyectos, pero advierte que la permanencia debe depender de una evaluación de resultados y no convertirse en un obstáculo para renovar los mandos.

"No soy tan partidario de las personas que continúen más allá de lo que ya han dado, han podido dar, puesto que también es importante oxigenar, traer nuevas caras y evitar un estancamiento", dijo el analista.

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Intentos de golpes de Estado en Guatemala

En mayo de 1988 y 1989, el presidente Vinicio Cerezo enfrentó al menos dos intentos de golpe de Estado protagonizados por sectores militares.

El 11 de mayo de 1988, oficiales y tropas de destacamentos de Jutiapa y Retalhuleu intentaron avanzar hacia la capital, aparentemente con la intención de tomar el Palacio Nacional. El entonces ministro de la Defensa, Héctor Alejandro Gramajo, calificó el movimiento como un acto de indisciplina y aseguró que había sido neutralizado.

Un año después, el 9 de mayo de 1989, militares sublevados ocuparon instalaciones estratégicas, entre ellas la Radio Nacional TGW, Canal 5 de televisión y sectores de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Las tropas leales al Gobierno recuperaron los edificios y frustraron el levantamiento, según los registros de la Hemeroteca de Prensa Libre.

En una entrevista con Prensa Libre, Sáenz aseguró que sectores radicales difundieron llamados para que oficiales del Ejército se levantaran en armas y desconocieran al presidente Bernardo Arévalo. El ministro afirmó que conserva videos de esas publicaciones, algunas de las cuales fueron eliminadas de las redes sociales.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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