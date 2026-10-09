¿Desde dónde dispararon contra el soldado? MP reúne evidencias tras ataque atribuido a un francotirador en San Marcos

El Ministerio Público (MP) continúa con el procesamiento de la escena donde un soldado del Ejército de Guatemala murió tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente efectuado por un francotirador, el jueves 8 de octubre, en San Marcos.

A casi 24 horas del ataque, son escasos los detalles que han surgido sobre las circunstancias de la muerte del militar y las líneas de investigación que siguen las autoridades para esclarecer el hecho.

El MP informó que desarrolla las primeras diligencias, que incluyen el procesamiento de la escena, la recopilación de indicios y otras acciones necesarias para avanzar en la investigación.

Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades no permite establecer desde dónde se efectuó el disparo ni quién fue el responsable.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, confirmó el jueves pasado que el soldado recibió un disparo en la cabeza mientras brindaba seguridad en una posición militar establecida entre comunidades que mantienen conflictos territoriales desde hace varios años.

Según Sáenz, el ataque ocurrió en un sector identificado en la cartografía militar como elevación 3000, aunque no precisó su ubicación.

"Lastimosamente hoy el Ejército de Guatemala está de luto porque un francotirador, desde otra posición, disparó a las posiciones militares e impactó en la cabeza del soldado, dejándolo fallecido inmediatamente", expresó el ministro durante una conferencia de prensa ofrecida el pasado jueves.

Sáenz explicó que la referencia a un francotirador responde a la distancia y precisión del disparo. Sin embargo, reconoció que todavía se desconoce el punto desde el cual se accionó el arma y la identidad del responsable.

"Obviamente el Ministerio Público, al llegar a hacer las diligencias que necesita hacer, va a determinar de dónde se disparó, quién. No tenemos nosotros el dato en este momento", declaró.

El ministro también advirtió sobre la presencia del crimen organizado transnacional y de armamento de alto poder en la región. Sin embargo, no atribuyó el ataque a ninguna organización criminal.

El Ejército tampoco ha revelado la identidad del soldado fallecido ni ha precisado el lugar exacto del ataque.

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